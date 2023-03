O que o Carolina Panthers troca pela primeira escolha geral significa para a ordem do Draft de 2023 da NFL

Tele Draft da NFL de 2023 está a 47 dias de distância e após o comércio de sucesso de sexta-feira entre o Carolina Panthers e a Chicago Bears para a primeira escolha geral, na qual de Frank Reich equipe agora estará selecionando primeiro, depois de enviar um lance que Chicago não poderia recusar.

O Panteras foi um dos times que muitos na liga garantiram que precisava de um zagueiro e estaria tentando ativamente escalar a ordem do draft para melhorar suas chances, mas agora o controle da diretoria e times como o Texans, Colts, Falcons, Comandantes e invasores pode ser tentado a subir o draft também para garantir uma das principais perspectivas na posição de QB este ano.

A escolha número três é a posse do Arizona Cardinalsque poderia usar uma das melhores perspectivas defensivas da classe, mas também poderia trocar alguns pontos com os times carentes de zagueiro tentando pular um na frente do outro.

Quem o Carolina Panthers selecionará como número 1 geral?

Muitos especulam sobre o que Carolina escolherão fazer, pois selecionarão um zagueiro, mas não há consenso na mídia sobre quem eles estão escolhendo.

Bryce Young é considerado menor Patrick Mahomescom habilidades enormes, mas um corpo menor em comparação com CJ Stroud ou Anthony Richardson.

Jovem eram as chances de favorito ser a primeira escolha geral, mas desde a troca Stroud parece tê-lo superado, pelo menos momentaneamente.

O Panteras também supostamente estariam dispostos a trocar uma ou duas posições se se sentirem confortáveis ​​com mais de um zagueiro depois de terminarem sua análise no processo de pré-draft.