O que significam as fitas azuis do Oscar 2023 usadas por várias celebridades?

Tele Prêmios da Academia 2023 incluem várias estrelas usando fitas azuis como parte de seu traje. Aqui está o que eles significam e por que tantas pessoas os usam.

Várias celebridades estão usando fitas azuis no Oscar de 2023 e têm um significado e um propósito mais profundos por trás delas. O que as pessoas estão vestindo no tapete vermelho – ou champanhe este ano – é sempre um grande assunto no Oscar, mas para 2023 foi um pequeno detalhe que chamou a atenção. Além dos vestidos de grife, alguns dos presentes no Dolby Theatre em Os anjos vestiu fitas azuis.

Aqueles que usavam as fitas azuis incluíam a indicada a Melhor Atriz Cate BlanchettIndicado a Melhor Ator Bill Nighy, e o diretor do vencedor de Melhor Animação, Guillermo del Toro. Com essas pessoas de alto perfil usando-os, faz sentido que eles tenham despertado curiosidade quanto ao seu significado. Afinal, o Oscar não é alheio a declarações políticas ou sociais, e isso não foi diferente. Aqui está o que as fitas azuis significam no Oscar de 2023.

Fitas Azuis no Oscar mostram apoio aos refugiados

As fitas azuis do Oscar 2023 são adornadas com #WithRefugees e apoiam o Agência das Nações Unidas para Refugiados. O objetivo é mostrar compaixão e solidariedade com aqueles que foram deslocados em todo o mundo, forçados a fugir de suas casas devido à guerra e à perseguição. As fitas azuis foram feitas pela empresa americana Knotty Tie Co., que apoia refugiados em Denever. Em comunicado, a agência escreveu:

“O uso do azul #ComRefugiados A fita no tapete vermelho envia uma poderosa mensagem visual de que todos têm o direito de buscar segurança – quem quer que seja, onde quer que estejam.”