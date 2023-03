O que você sabe sobre a França Equinocial?

França Equinocial: resumo de história do Brasil

O termo “França Equinocial” é usado para denominar o período em que parte do território brasileiro foi colônia da França.

Esse assunto podem ser abordado por questões de história do Brasil, principalmente nos concursos, nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a França Equinocial. Confira!

O que foi a França Equinocial?

O período conhecido como “França Equinocial” aconteceu entre os anos de 1612 e 1615, quando os franceses fundaram o forte de São Luís na segunda tentativa de se fixarem na região do atual Maranhão.

O termo “França Equinocial” é usado para denominar esse episódio porque o território conquistado está localizado próximo da linha do Equador, chamada de linha Equinocial na época.

Contexto da época

A chegada dos portugueses no Novo Mundo provocou discussões entre diversas nações europeias, já que todos os países exigiam uma participação na exploração das terras da América.

Dessa forma, entre os séculos XVI e XVII, os portugueses precisam defender o território recém-conquistado contra invasões, entre elas, a francesa.

Principais aspectos da França Equinocial

No século XVI, a França enfrentava diversos conflitos internos, como as Guerras Religiosas. Dessa forma os protestantes perseguidos pela Igreja Católica viam a América portuguesa como um local para refúgio. Além disso, havia o desejo da monarquia da francesa de também conquistar territórios no Novo Mundo, dominado por portugueses e espanhóis.

A primeira tentativa de estabelecimento francês aconteceu em 1555, no episódio conhecido como França Antártica. Nessa época, os franceses se estabeleceram no Rio de Janeiro, mas foram expulsos em 1567.

Os franceses voltaram em 1612 para consolidar uma colônia no Nordeste brasileiro. No mesmo ano, foi fundada a França Equinocial.

Fim da França Equinocial

No ano de 1615, uma expedição foi enviada para expulsar os franceses do Maranhão. Depois da expulsão, os portugueses fundaram o estado do Maranhão e começaram a administrar e povoar o local para evitar novos ataques.