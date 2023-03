O Quinto Avião,’ Passageiros discutem com comissários de bordo para decolar

Reproduzir conteúdo de vídeo



Um United 767 programado para decolar do Aeroporto JFK em 11 de setembro de 2001, poderia ter sido o 5º avião alvo dos sequestradores… isso de acordo com os comissários de bordo e o piloto daquele avião. O TMZ apresentará a história do United 23 na segunda-feira na FOX às 21:00 ET.

O TMZ conduziu uma investigação de 6 meses sobre o vôo 23 da United – programado para deixar JFK às 9h … com destino a Los Angeles. Entrevistamos 3 comissários de bordo, o piloto, o despachante da United, um membro da Comissão do 11 de setembro e outros sobre uma série de atividades suspeitas no avião … suspeitas o suficiente para o FBI se envolver.

Quatro passageiros da primeira classe levantaram suspeitas logo após o embarque. Os comissários de bordo disseram que um dos passageiros era um homem disfarçado de mulher. o comissário [first class flight attendant] nos diz que esses passageiros não comiam carne e havia apenas 2 pratos de frutas na cozinha. Ela queria pegar mais pratos de frutas para que os passageiros pudessem comer, e isso desencadeou uma discussão acalorada… com um dos passageiros insistindo: “Não queremos comer. Não precisamos de comida. Queremos decolar. “… Nós só queremos ir.”



Houve outras razões pelas quais os comissários de bordo suspeitaram dos 4 passageiros no início, junto com outros 2 na classe executiva.

O avião taxiou para a pista e estava perto de decolar quando o World Trade Center foi atingido e o aeroporto fechado. O United 23 voltou para o portão e foi evacuado – o avião estava vazio e trancado. Vinte minutos depois, as pessoas no solo viram 2 pessoas uniformizadas correndo na cabine de passageiros do United 23. As autoridades chegaram pouco tempo depois, abriram a porta e descobriram que a escotilha – que levava da barriga do avião à cabine – estava aberta.

O piloto acredita que essas 2 pessoas podem ter estado lá para remover armas ou outras evidências incriminatórias. Não sabemos o que foi retirado do voo 23, mas sabemos que alguém colocou estiletes nos bolsos dos assentos da primeira classe no avião estacionado ao lado do United 23… um avião que não estava programado para decolar naquele momento . O piloto do United 23 acredita que esses boxcutters deveriam estar em seu vôo, mas alguém confundiu os 2 aviões.

O FBI entrevistou os comissários de bordo mais tarde naquele dia e até os levou a uma fila na Autoridade Portuária para ver se conseguiam identificar os 4 passageiros.