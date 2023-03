O quinto avião, ‘piloto, comissários de bordo dizem que foram alvo de sequestradores

Reproduzir conteúdo de vídeo



Uma investigação de 6 meses do TMZ levanta questões sérias… houve um quinto avião alvejado por sequestradores em 11 de setembro? Os comissários de bordo e o piloto a bordo do vôo 23 da United acreditam que foram realmente os alvos e apresentam seu caso hoje à noite na FOX às 21h.

O United 23, uma aeronave 767, estava programado para partir de JFK às 9h, com destino a LA. Seis passageiros despertaram a suspeita dos comissários de bordo por vários motivos. Entre eles… estavam convencidos de que um dos passageiros era um homem disfarçado de mulher.



O avião estava perto da pista, pronto para decolar, quando o JFK foi fechado abruptamente após o impacto no World Trade Center. Ele taxiou de volta ao portão e o avião foi totalmente evacuado e trancado. Vinte minutos depois, pessoas no solo viram 2 pessoas uniformizadas correndo na cabine de passageiros. As autoridades vieram, destrancaram a porta e descobriram que a escotilha que levava da barriga para a cabine estava aberta … algo que alarmou o FBI.



Os comissários de bordo foram entrevistados pelo FBI e até levados para uma fila para ver se conseguiam identificar os 4 passageiros.

Cortadores de caixa foram encontrados nos bolsos dos assentos da primeira classe em um 767 estacionado próximo ao United 23 … aquele avião não estava programado para decolar no momento crítico. O piloto foi informado e acreditou que aqueles estiletes eram para seu avião, e alguém no solo confundiu os 2 aviões.

Além dos comissários de bordo e do piloto, o documentário inclui entrevistas com o despachante da United, um membro da Comissão do 11 de setembro e outros.