O Real Madrid foi advertido antes da segunda mão do Liverpool: cinco situações semelhantes ao 5-2

Ro eal Madrid tem um pé no Liga dos Campeões quartas de final depois de garantir uma vitória de retorno por 5-2 contra Liverpool em Anfield há três semanas.

Até Jürgen Klopp admitiu que Liverpool não tem chance de se classificar, mas houve ocasiões no passado em que Real Madrid lutaram, mesmo quando tinham uma vantagem de três gols. Alguns deles até terminaram em eliminações dolorosas para Los Blancos.

Aqui, examinamos alguns avisos de Real Madridpassado europeu.

Odense (Taça UEFA 1994/95)

Na temporada 1994/95, Real Madrid fez grandes mudanças em sua tentativa de acabar com Barcelonadomínio de, como presidente Ramón Mendoza atraído Michael Laudrup a Madrid e assinou outros como Emílio Amavisca e Fernando Redondocom Jorge Valdano promovendo Raul González das reservas.

Depois de nocautear Luís Figode Sporting CP e Dínamo Moscou na Taça UEFA, Real Madrid conquistou uma vitória por 3-2 fora de casa contra o time dinamarquês Odense.

O jogo de volta no Estádio Santiago Bernabéu foi um pesadelo, com o goleiro Lars Hoegh sólida entre os postes.

Pedersen virou Odenseprimeira chance de um gol com 20 minutos para e Bisgaard marcou o segundo aos 90 minutos, deixando Real Madrid sem tempo para reagir e levando-os a outro fiasco europeu. Mesmo assim, o time se recuperou e acabou conquistando o título da liga.

Schalke (Liga dos Campeões 2014/15)

Muita coisa mudou em Real Madrid até 2014/15. A equipe havia conquistado três títulos da Liga dos Campeões, inclusive em 2013/14.

Os blancos eram também um dos favoritos ao triunfo na edição 2014/15. Depois de se classificar na fase de grupos, eles enfrentaram Schalkea quem venceu fora de casa por 2 a 0.

Christian Fuchs deu Schalke a liderança na Espanha, mas Cristiano Ronaldo e Karim Benzema marcou um para virar o jogo. No entanto, os alemães não desistiram e marcaram três vezes para obter uma vitória por 4-3, que viu Real Madrid se classificar para as quartas de final.

Juventus (Liga dos Campeões 2017/18)

Depois de obter uma vitória por 3 a 0 fora de casa em Juventus, Real Madrid tinha praticamente garantido a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

No entanto, Juventus surpreendeu Los Blancos no Estadio Santiago Bernabéu na segunda mão, quando conquistou uma vantagem de 3 a 0 a meia hora do fim.

Quando tudo indicava que o jogo iria para a prorrogação, Real Madrid receberam um pênalti polêmico, que foi convertido por Cristiano Ronaldoque ajudou sua equipe a garantir a qualificação ao vencer por 4–3 no total.

Ajax (Liga dos Campeões 2018/19)

Em 2018/19, Real Madrid estavam tentando se recuperar após as partidas de Zinedine zidane e Cristiano Ronaldo. Eles lideraram o grupo da Liga dos Campeões e garantiram a vantagem de jogar em casa contra um time teoricamente inferior Ajax nas oitavas de final.

De fato, Los Blancos conquistou uma vitória por 2 a 1 em Amsterdã, onde Sergio Ramos admitiu que recebeu um cartão amarelo propositalmente para estar disponível nas quartas-de-final.

No entanto, Ajax conseguiu uma grande vitória por 4 a 1 na Espanha e bateu Real Madrid fora do torneio pela primeira vez desde 2015.

Chelsea (Liga dos Campeões 2021/22)

Ano passado, Real Madrid garantiu algumas reviravoltas impressionantes na segunda mão em casa. No entanto, eles estiveram perto de serem eliminados nas mãos de Chelseaa quem havia derrotado por 3 a 1 na Inglaterra no jogo de ida das quartas de final.

Os Blues jogaram bem na capital espanhola e abriram uma vantagem de três gols a 15 minutos do fim. No entanto, rodrygo vai empatou para enviar o jogo para a prorrogação, onde Benzema marcou o segundo para garantir a classificação para as semifinais.