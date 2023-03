O Real Madrid pensou que poderia ganhar a Liga dos Campeões

JAssim como os pais derramam algumas gotas de uma mamadeira no pulso para verificar se está muito quente, levo apenas cinco minutos de uma partida para malhar Real Madrid.

E, no dia do dérbi de Madrid, depois de cinco minutos ficou claro para mim. Eles realmente acreditavam que poderiam ganhar o Liga dos Campeões de novo. E podem ganhá-la, por mais simples que pareça, e ao mesmo tempo tão difícil como imaginar para qualquer outro clube do mundo.

O problema é que, até o jogo de volta contra Liverpool e o hipotético sorteio das quartas de final, há mais competições em jogo.

Em apenas alguns dias, Real Madrid ter deixado Atletico Madrid e Barcelona escapar do Estádio Santiago Bernabéu com vida.

Provavelmente as piores versões das duas equipes que visitaram o Bernabéu nos últimos anos levaram um ponto na LaLiga Santander e uma vitória por 1 a 0 na Copa del Rey.

Aconteceu com o desespero do Real Madrid torcedores, que estão fartos de ver seu time desperdiçar oportunidades repetidas vezes quando são muito superiores Barcelona time que ficou à sua frente em campo.

E não, Real Madrid não jogou bem contra Barcelona. Em um esporte que se baseia em colocar a bola na rede, se o jogo terminar e você não conseguir um único chute a gol, você não pode ter jogado bem.

Não importa o quanto você tenha anulado os rivais – como Real Madrid fez – é inútil.

E é preocupante que Carlos Ancelottique deveria ter mudado o jogo do banco, ou escalado de forma diferente, saiu depois do jogo para dizer que estava tudo bem.

Ele indicou que deveriam fazer o mesmo no Camp Nou, quando a realidade é que Barcelona não sofreu.

Real Madrid foram feitas novamente por muitos estrategistas e uma única adaga em Viniciusque foi contido por Ronald Araújo e Frankie Young de forma extraordinária.

Sem outras alternativas para causar qualquer dano, Xavi Hernández assistiu da janela do ônibus enquanto os minutos passavam sem sofrer nenhum arranhão.

Em uma semana, a euforia desencadeada após a exibição em Anfield foi novamente esvaziada. Talvez Ancelotti deve encerrar suas conversas pré-jogo tocando o hino da Liga dos Campeões a todo volume no vestiário e veremos se isso ajudaria.