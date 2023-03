O reboot de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ de Seth Rogen anuncia elenco surreal: de Jackie Chan a John Cena

Tele esperou por muito tempo Tartarugas Ninja Mutantes a reinicialização, anunciada pela primeira vez em 2020, está ganhando força e seu primeiro trailer será lançado em 6 de março. O filme animado em CG produzido por Seth Rogen contará com vozes de alguns dos hollywood e as maiores estrelas da música.

O filme está indo para os cinemas em 11 de agosto de 2023 e será o primeiro de uma franquia de muitos outros que virão. O projeto de Rogen com a Nickelodeon aspira a criar uma história envolvente sobre as origens dos heróis em meia concha. O novo Tartarugas Ninja Mutantes franquia construirá o legado da história em quadrinhos de 1984.

Com um histórico de arrecadar um total de $ 1,2 bilhão de dólares com seus lançamentos anteriores, a popular nova versão da franquia parece destinada ao sucesso. Abaixo estão as estrelas e respectivos papéis anunciados para o novo filme de 2023.

Elenco completo do reboot de Teenage Mutant Ninja Turtles