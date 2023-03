O reencontro de Ben Affleck e Jennifer Lopez 20 anos depois na tela em Unstoppable

euano passado, Ben Affleck e Matt DamonA amizade de longa data culminou no estabelecimento de sua própria produtora, Patrimônio dos Artistas. Seu primeiro filme, “Ar”dirigido por Affleck e estrelado por Damon e ele mesmo, conta a história do nascimento do icônico Nike Air Jordan tênis, com jogador de basquete Michael Jordan como patrocinador.

Enquanto o lançamento de “Air” ainda está a algumas semanas de distância, Patrimônio dos Artistas já está se preparando para o próximo projeto e, desta vez, Affleck estará colaborando com seu atual parceiro, Jennifer Lopez.

O vídeo fofo de Jennifer Lopez com Ben Affleck

Seu último projeto, “Imparável”é um drama esportivo produzido por Affleck, que se concentra na história da vida real de Anthony Roblesatleta que nasceu com apenas uma perna e ainda assim conseguiu o título de campeão nacional em Universidade Estadual do Arizona. Lopez deve estrelar o filme, tornando-se sua primeira colaboração oficial desde o casamento em 2022.

Em entrevista com Prazo finalAffleck revelou que Lopez esteve muito envolvido no desenvolvimento de “Air”, dizendo: “Comecei a escrever com Matt, e Jen também me deu algumas falas ótimas. Ela sabe muito sobre como a moda evolui por meio da cultura. Ela me ajudou a explicar isso parte da razão pela qual os tênis Jordan foram tão significativos é que nos Estados Unidos, a cultura e o estilo são 90% impulsionados pela cultura negra.”

Affleck continuou: “Historicamente, a cultura negra foi pioneira na música, dança, moda e depois foi roubada, apropriada, comercializada como elvis como queiras. Nesse caso, a Nike, uma corporação comandada por brancos, começou a fazer negócios com afro-americano atletas a extrair de sua identidade. Eles estavam realmente extraindo valor do que Michael Jordan representa e quem ele é.” Parece que Air vai tocar nessas questões.

Jenny e Ben estão trabalhando juntos pela primeira vez em décadas

Quanto a “Imparável”marca um momento significativo para Affleck e Lopez, que não trabalham juntos nesse nível desde o filme de 2003, lírios. Embora a primeira colaboração do casal não tenha sido bem recebida pela crítica, ainda assim foi uma experiência benéfica para eles. Affleck está ansioso para trabalhar com Lopez novamente: “Acho que ela é fantástica. Acho que ela é uma ótima atriz. É sempre emocionante trabalhar com ela.”

“Imparável” é dirigido por William Goldenbergoutro parceiro de Affleck, que faz sua estréia na direção depois de editar vários filmes de Affleck, incluindo Argo e viver à noite. Ainda não há data de lançamento oficial para Unstoppable, mas os fãs aguardam ansiosamente sua chegada.