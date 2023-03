O rei Charles III supostamente expulsou seu filho devido a seus tiros em Camilla em ‘Spare’

Tsua última semana, foi relatado que O rei Charles III despejou o príncipe Harry e Meghan Markle de sua Frogmore Cottage na Inglaterra. Eles estão vivendo em Califórnia e o rei decidiu tirar isso deles. Um novo relatório confirma que esta decisão surgiu apesar dos repetidos ataques do príncipe Harry contra Rainha Consorte Camila em seu livro de memórias ‘Spare’. De acordo com o Daily Mail, o rei inicialmente não queria criar mais drama em torno de uma situação já difícil com seu filho. Mas ele traçou a linha de ataques contra a rainha consorte Camilla. O rei Carlos III observou como seu próprio filho começou a difamar a família real por meio de documentários e memórias.

Mas O espelho relata que ele ficou particularmente irritado com as acusações de que Camilla vazou histórias sobre o príncipe Harry e Meghan Markle para a mídia. O príncipe Harry fez algumas afirmações interessantes sobre o nível de controle que a coroa tem sobre um determinado setor da imprensa britânica. O príncipe Harry fala especificamente sobre a rainha consorte Camilla e seu relacionamento com a imprensa. Ele também se refere a ela como ‘a vilã’ em várias entrevistas que deu na América. Este relatório do Daily Mail confirma que o rei Charles iniciou o processo de despejo todo o caminho de volta em 11 de janeiro. Isso é significativo porque é um dia após o lançamento de ‘Spare’.

E a coroação do rei Carlos III?

Durante essas entrevistas na América, o príncipe Harry também fala sobre como adoraria retornar à família real, mas somente depois que Meghan receber um pedido de desculpas. Se essa ainda é sua esperança após a decisão do rei, ele pode começar a pensar em nunca mais pisar na Firma. Agora que sabemos mais detalhes sobre a reação do rei Charles III às memórias do príncipe Harry, queremos saber se o rei seria capaz de não convidar o próprio filho para sua coroação. Se isso acontecer, o dano nesta família pode ser irreparável.