O rei Charles rejeita duramente a oferta do príncipe Andrew de administrar propriedades reais

Príncipe André teria se oferecido para administrar algumas das propriedades reais, incluindo rainha Elizabethé amado Castelo de Balmoral em Aberdeenshire, como parte de suas negociações para deixar sua Royal Lodge em Windsor.

De acordo com informações privilegiadas, Andrew, que foi afastado de suas funções, tem implorado a Rei Carlos por uma responsabilidade real aumentada, afirmando que sente “que ainda merece ser tratado como um membro da realeza sênior”. No entanto, Charles rejeitou o pedido de Andrew, dizendo-lhe “não há chance de isso acontecer”.

Isso ocorre depois que o rei informou a todos os membros da família real que esperavam menos dinheiro do Ducado do que no passado. Andrew, que atualmente paga 250 dólares subsidiados pelo estado por semana por sua mansão de 30 quartos completa com 98 acres de terra e uma piscina, está se recusando a deixar sua residência em Windsor, apesar de enfrentar cortes de financiamento.

A recusa de Andrew em sair colocou o rei em uma posição difícil, já que o irmão mais novo pode perder 250.000 por ano em financiamento como parte da reorganização das finanças reais privadas.

Andrew não quer se mudar para Frogmore Cottage

O duque já teve que vender ativos, incluindo um chalé de esqui de 19 milhões, para cobrir os custos de resolver o caso do escândalo sexual com Virgínia Roberts Giuffrevítima de Jeffrey Epstein. Com Andrew relutante ou incapaz de pagar a taxa atual, que provavelmente será de milhares de libras por semana, Charles decidiu expulsar os Sussex do apartamento de cinco quartos. Chalé Frogmore e oferece as chaves ao irmão mais novo, que resiste.

Agora há sugestões de que a solução da família para André potencialmente perder sua casa pode ser movê-lo para o “pé de meia” fergie comprados como um investimento para suas filhas, Princesa Beatriz34, e Princesa Eugenie32. No entanto, ainda não está claro se o duque de York aceitará a oferta, e o Palácio de Buckingham e o duque de York ainda não comentaram.

não é a primeira vez Príncipe André ganhou as manchetes por seu comportamento, com sua amizade com Jeffrey Epstein e seus supostos encontros sexuais com meninas menores de idade, causando indignação generalizada. Sua relutância em deixar sua residência em Windsor levantou preocupações sobre seu senso de direito e privilégio, com muitas pessoas pedindo que ele enfrentasse as consequências de suas ações.