O surpreendente reaparecimento de Gene Hackman após 20 anos

Tfama que vem com o cinema não é algo que todos os atores conseguem enfrentar da mesma maneira.

Isso é especialmente verdadeiro quando atingem uma certa idade e suas aparições públicas se tornam cada vez mais raras.

Um dos atores mais importantes e reconhecidos dos últimos 50 anos na tela grande é Gene Hackman.

Aos 93 anos, o ator não é visto em público desde 2004, quando apresentou o filme ‘Welcome to Mooseport’, a sua última aparição no cinema até à data.

Aparição inesperada

hackmande quem não se ouve falar há quase duas décadas, vive discretamente e longe dos olhos do público.

Sua aposentadoria duramente conquistada, graças a uma infinidade de filmes de sucesso como ‘Unforgiven’, ‘The French Connection’ e o vencedor do Oscar ‘Mississippi Burning’ o viram se recusar a aparecer em qualquer mídia pública.

Ainda menos pessoas sabiam onde o ator morava. No entanto, durante a semana do Oscar e quando seu nome surgiu como um dos possíveis atores a subir ao palco para apresentar uma estatueta no lugar de Will Smith, ele foi fotografado pelo New York Post.

O ator foi fotografado em seu veículo enquanto abastecia um posto de gasolina em Santa Fé, no Novo México, cidade onde mora.

Na mesma sequência de fotos, você pode ver como, depois de abastecer o carro, ele decidiu comprar comida.

O lendário ator foi a um restaurante Wendy’s para saborear um sanduíche de frango.

Desde Gene Hackman foi visto pela última vez, sua única aparição pública foi em 2008.

Naquela época, o ator anunciou que estava deixando o palco e qualquer tipo de aparição no cinema ou na televisão para se concentrar, a pleno vapor, em sua carreira literária.

O sucesso chegou a ele no cinema desde muito jovem, com inúmeras aparições em uma infinidade de filmes (o primeiro foi ‘Mad Dog Coll’ em 1961), embora os verdadeiros elogios da Academia de Cinema Americana tenham ocorrido quando ele ganhou seus dois Oscars.

O primeiro veio em 1971 por seu trabalho em ‘The French Connection’ e o segundo quando ele foi premiado com a estatueta por seu papel como melhor ator coadjuvante em Melhor Filme de Clint Eastwood em 1993, ‘Unforgiven’.