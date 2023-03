O técnico da FDU previu chateação com Purdue, que terminou do lado errado da história

Farleigh Dickinson treinador principal Tobin Anderson previu a chateação de seu time sobre Purdue, que agora é o primeiro time a perder para o 13º colocado ou pior em três jogos consecutivos Torneios da NCAA.

Anderson, 51, deu uma entrevista emocionante após realizar a façanha na sexta-feira em Arena Nacional em Colombo, Ohio.

No início desta semana, Anderson se tornou viral quando disse a seus jogadores que eles podem vencer Purdue.

“Quanto mais vejo Purdue, mais acho que podemos vencê-los”, disse Anderson a seus jogadores no vestiário.

Questionado sobre esse momento, Anderson disse que simplesmente acredita em seus caras.

A emocionante entrevista de Tobin Anderson

“Eu apenas confio em nossos caras”, disse Anderson. “Eu tinha fé em nossos caras. Esse discurso está ficando exagerado. Nós apenas temos fé no que fazemos e nossos caras são tão duros e tão competitivos. Farei um trabalho melhor neste discurso de vestiário do que no último. Era a mensagem certa, talvez para o público errado.”

Anderson então se emocionou quando o repórter perguntou sobre seu pai, que também era treinador principal.

“Não me faça chorar”, disse Anderson. “Gostaria que ele estivesse aqui. Eu gostaria que ele pudesse ver o que está acontecendo aqui. A maior parte de sua vida, Divisão III e Divisão II, você está na frente de 100 pessoas, familiares e amigos. Estamos na frente de 20.000 pessoas aqui.

“Na frente de todo o mundo, basta vencer Purdue, e todas as minhas coisas vêm dele. Meu pai era um treinador melhor do que eu, mas Eu tenho um time melhor do que ele tinhaentão facilita muito.”