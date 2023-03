O tiro fatal de Alec Baldwin no set de “Rust” pode não ser um acidente, de acordo com o gerente de locação da TV

de Alec Baldwin tiroteio fatal no set de filmagem do filme “Ferrugem” pode não ser um acidente, mas sim um ato de vingança, de acordo com John Dilbeckum veterano gerente de locação de TV de Hollywood.

Dilbeck conversou com o US Sun e afirmou que o tiroteio fatal que tirou a vida do diretor de fotografia Halyna Hutchins por Alec Baldwin é apenas um vislumbre do que acontece nos bastidores dos filmes de Hollywood.

a foto que Dilbeck pintas é de uma atmosfera tóxica entre a equipe e os atores, por isso ele está aberto à possibilidade de Alec Baldwin sendo montado por um membro da tripulação.

“Eu honestamente não acredito nisso Alec Baldwin queria matar alguém, mas acredito que alguém pode ter deliberadamente colocado aquela bala na câmara para armá-lo porque estava cansado de seu abuso.”

Alec Baldwin não deve negar qualquer culpa

Ele também disse que muitos atores, incluindo Alec Baldwin são egoístas e o acusaram com parte da culpa.

“Por sua própria orquestração de corte de dinheiro e custos, eles criaram o parâmetro de perigo e são absolutamente responsáveis. E quando digo que eles, [I mean] Alec Baldwin é o responsável. Ele é um produtor executivo. Ele fez isso por tempo suficiente para saber melhor. Ele tentou culpar praticamente todos os outros.”

Dilbeck quer fazer de Alec Baldwin um exemplo

Dilbeck explicou que devido COVID 19 protocolos sendo tão caros e atores ainda cobrando o mesmo para fazer um filme, os membros da equipe ficam com um pedaço menor do bolo e querem que a indústria dê um exemplo disso Alec Baldwin por quebrar as regras, o que impediria qualquer outra pessoa, dizendo que os membros da equipe do set haviam entrado em greve no mesmo dia das filmagens.

“Ele continuou pressionando e pressionando a equipe. Sabemos que houve muitos ataques da equipe que antecederam aquele incidente. Eles tiveram vários ataques, mesmo no dia do tiroteio. Se eu fosse um gerente de locação em Rust, teria parado e fechado sua permissão baixada. Eu poderia ter salvado a vida de alguém potencialmente como eu estava tentando com Nancy.