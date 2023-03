O treinador acredita que Jon Jones será ‘um daqueles atletas que sai cedo’ e não ‘tem muito mais a provar’

Jon Jones está de volta – mas por quanto tempo?

O ex-campeão dos meio-pesados ​​voltou de uma pausa de três anos no UFC 285 e conquistou o título vago dos pesos pesados ​​do UFC com uma vitória dominante sobre Ciryl Gane. Ao todo, foi uma das melhores performances da condecorada carreira de Jones e, aos 35 anos, Jones ainda tem muito tempo para montar outro longo reinado de título. Mas Jones está interessado em permanecer em sua nova categoria de peso por muito tempo?

Seu técnico de longa data, Brandon Gibson, apareceu na quarta-feira em A Hora do MMA e insinuou que os fãs de MMA provavelmente deveriam aproveitar o máximo enquanto podem.

“Eu não sei, vou deixar isso para Jon”, disse Gibson quando perguntado sobre o futuro de Jones. “Acho que fisicamente e mentalmente ele pode ir longe. E vimos tantos grandes pesos pesados ​​com performances incríveis ao longo dos 40 anos – quero dizer, até mesmo Stipe [Miocic] é [almost] 41. Mas acho que Jon será um daqueles atletas que sai cedo. Ele vai embora mais cedo, acho que sim. Acho que Jon vai cavalgar rumo ao pôr do sol, e nós, como fãs de MMA, ainda estaremos clamando por mais um ou falando sobre possíveis confrontos.

“Mas não acho que Jon terá muito mais a provar.”

Jones é um dos atletas mais antigos atualmente no UFC. Ele fez sua estreia promocional em 2008 – mesmo ano de sua estreia no MMA – e competiu 23 vezes no octógono em seus 15 anos sem sofrer uma derrota legítima. Ao longo desse tempo, Jones venceu uma série de lutadores das gerações passadas e atuais, compilando um currículo na gaiola que se destaca como um dos maiores da história das artes marciais mistas, incluindo um recorde inacreditável de 15-0 em lutas pelo título do UFC. , o maior número da história promocional.

No entanto, de alguma forma, com sua finalização de dois minutos sobre Gane, Jones parecia melhor do que nunca em sua tão esperada estreia no peso pesado.

“Ele ainda está melhorando, meu amigo”, disse Gibson. “A idade é apenas uma mentalidade. É apenas uma mentalidade quando se trata de Jon Jones. Talvez não o resto de nós, mas para Jon, é.

“Ele destruiu gerações, certo?” Gibson acrescentou mais tarde. “Ele eliminou a geração anterior de lendas – os Shoguns, os Rampages – e depois eliminou todos os seus pares, e ainda está aqui atuando no mais alto nível. Isso me surpreende. Na verdade, eu estava saindo da arena na outra noite e encontrei [former opponents] Rashad [Evans] e Antonio [Smith], e eu tenho muito amor por Rashad, foi bom vê-lo e ele ficou maravilhado. Tipo, ‘Cara, não acredito como o Jon é bom. Ainda. Melhorando.'”

Por enquanto, porém, Jones está de volta ao ritmo das coisas.

Ele já está pedindo sua primeira defesa do título dos pesos pesados ​​do UFC contra o ex-bicampeão Stipe Miocic, o homem amplamente considerado o maior peso pesado do UFC de todos os tempos. O UFC está mirando provisoriamente na Semana Internacional da Luta para a luta, com todos os olhos no UFC 290 em 8 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Gibson disse que o Team Jones está “absolutamente” deprimido por esse plano.

“Eu acho que teria sido uma conversa diferente se [Jones] teria se machucado ou machucado de alguma forma na noite de sábado, mas ele disse que estava mais dolorido do aquecimento do que da luta”, disse Gibson. “Eu acho que ele vai ter uma recuperação rápida. E você sabe, muitos desses caras que nos ajudaram ao longo deste camp de treinamento têm lutas futuras, e Jon quer entrar e ajudar esses caras. Então ele é um verdadeiro líder de equipe, um verdadeiro capitão e um verdadeiro irmão para esses caras, então eu sei que ele quer voltar e começar a ajudar.

“Sou totalmente a favor de julho. Acho que Jon tem todas as ferramentas, o ímpeto e a motivação para ir lá e ter outra performance dominante em julho”.

Jones terá muito trabalho contra Miocic.

O nativo de Ohio é o campeão peso-pesado do UFC mais condecorado da história, possuindo quatro defesas de título combinadas em dois reinados. Ele também detém o recorde de mais defesas consecutivas de título peso-pesado do UFC (3), e derrotou uma lista de sucessos de lendas ao longo de sua carreira de 13 anos, possuindo vitórias sobre nomes como Daniel Cormier (x2), Fabricio Werdum, Alistair Overeem, Francis Ngannou, Junior dos Santos, Mark Hunt e muito mais.

“Acho que ainda temos o maior respeito por Stipe. Ele é um homem perigoso”, disse Gibson. “Ele tem um cardio incrível para um peso pesado, ele tem força nas duas mãos, ele pode comer um soco no calcanhar, ele tem uma ótima luta de pressão, ótimo controle de clinch, ótimo wrestling. Este é um homem que derrubou Daniel Cormier. Temos que treinar para um dos maiores pesos pesados ​​de todos os tempos, o que traz muitos desafios únicos.

“Mas não, por outro lado, Stipe e sua equipe precisam treinar para Jon Jones, e não acho que haja um caminho claro para a vitória. [against] Jon. Mas vamos levar isso muito a sério. Eu sei que Jon vai ficar ultra motivado. Ele acha que Stipe é o maior peso pesado de todos os tempos, e acho que este é outro selo para solidificar o status de Jon como o GOAT.”

Se Jones derrotar Miocic, isso acrescentará um nome e tanto ao seu currículo.

Mas há uma chance de Jones decidir finalmente se afastar do MMA para sempre depois?

“Não sei. Ele tem muito fogo, acho que ele tem muita motivação, e vou deixar isso para Jon”, disse Gibson. “Acho que esse tempo fora foi muito bom para ele e para nós como equipe. Ele não sofreu nenhuma lesão ou dano durante esse tempo, o que eu acho que é realmente a chave para lutas futuras. Mas acho que vamos considerar cada um como seu próprio campo e não deixar de olhar para trás.”