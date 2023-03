O treinador de Joe Mixon ligou para o 911 da casa do astro da NFL e relatou ter ouvido vários tiros

Sean Pena — um personal trainer famoso que treinou com atletas de alto nível como Antonio Brown no passado – liguei da casa de Mixon na área de Cincinnati por volta das 20h25 … registros policiais mostram.

O treinador, que descreveu a casa em que estava como “a casa do meu atleta”, continuou dizendo que observou o grupo de indivíduos jogando do lado de fora por 10 a 15 minutos.

Documentos da polícia mostram que, quando os policiais chegaram ao local, encontraram um jovem com um ferimento de bala na perna. Eles notaram que ele não queria atendimento médico, dizendo que seu pai é médico. Mais adiante no relatório, a polícia observou que a vítima “acredita ter um fragmento de bala no pé”.

Enquanto isso, o Gabinete do Xerife do Condado de Hamilton divulgou poucos detalhes sobre o incidente publicamente. Ele disse em um comunicado de imprensa na terça-feira que os policiais responderam à área por um relato de tiros disparados. Acrescentou que as autoridades realizaram um mandado de busca em uma casa na área – e confirmaram que uma residência pertencente a Mixon é “parte da cena do crime”.