O último post de biquíni de Olivia Dunne leva as redes sociais a um frenesi

Olivia Dunneginasta estrela da LSU Tigrescausou alvoroço nas redes sociais com seu último Instagram publicar.

A influenciadora de 20 anos foi fotografada usando um minúsculo biquíni com estampa de leopardoaproveitando o sol da Louisiana e dando as boas-vindas à “estação das sardas”.

Instagram @livvydunne

Dunne voltou recentemente à ação depois que uma lesão no pé a forçou a ficar de fora da temporada de 2023. No entanto, seu retorno foi triunfante, marcando impressionantes 9,825 nas barras irregulares em vitória da LSU sobre o Alabama em 24 de fevereiro.

A crescente influência da mídia social de Olivia Dunne

Fora da academia, Dunne é sensação nas redes sociais com mais de 11 milhões de seguidores sobre Instagram e TikTok. Seus negócios lucrativos através do Nome, imagem e semelhança (NIL) programa fizeram dela um milionário enquanto ainda estava com uma bolsa integral na faculdade.

Apesar de seu sucesso, Dunne permanece fundamentada e focada em suas prioridades. Falando com Forbesela disse: “No momento, trata-se de tentar encontrar um equilíbrio entre escola, mídia social e ginástica. Todos eles são as principais prioridades da minha vida.”

LSU é atualmente classificado em 6º lugar, e a equipe está se preparando para um encontro quádruplo em sua arena no final desta semana. Os fãs de Dunne estarão ansiosos por sua próxima apresentação e, sem dúvida, acompanhando suas últimas postagens nas redes sociais.