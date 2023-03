O valor de mercado de Eden Hazard cai quando ele enfrenta os piores momentos de sua carreira

Eden Hazard olhou para o céu de Madri e fez uma promessa aos torcedores durante a comemoração do 14º título da Champions League no Santiago Bernabéu, em janeiro.

“Madridistas, estou aqui há três anos com muitas lesões, com muitas coisas acontecendo… Mas no ano que vem vou dar tudo por vocês”, prometeu.

Suas palavras claramente comoveram seus companheiros e receberam aplausos de grande parte do contingente do Real Madrid, cujo otimismo de um retorno à sua forma de voar anos antes começa a diminuir.

O belga ’10’ chegou ao Real Madrid como a contratação mais cara da sua história (100 milhões de euros) e ao fim de quase quatro anos, Perigo vive um dos piores momentos de toda a sua carreira profissional.

A falta de minutos nesta temporada (296′ entre as campanhas da Liga dos Campeões, Liga e Copa) fez com que seu valor de mercado despencasse.

Aos 32 anos de idade, o valor do jogador belga caiu para 5 milhões depois de cair para 2,5 milhões na última atualização do Transfermarkt.

Quando assinou com os gigantes europeus, seu valor de mercado era de 150 milhões de euros.

Malditas estatísticas do Real Madrid

“Sempre disse que vou voltar a ser como era, combinando jogos e minutos”, disse ele após uma partida com a seleção da Bélgica.

perigos Real Madrid a realidade pinta um quadro diferente. Esta temporada, para a qual Eden prometeu o seu ressurgimento, só disputou 296 minutos: 131′ na Liga dos Campeões (um golo e uma assistência), 98′ na Liga e 67′ na Taça do Rei.

O extremo belga está há 20 jogos consecutivos sem jogar um minuto sequer Real Madrid (ele perdeu seis devido a lesão).

Em entrevista à RTBF na Bélgica, Perigo refletiu sobre sua situação atual no Real Madrid.

“Quero me divertir em campo” Perigo disse. “Treinar é bom, mas são os jogos que nos mantêm vivos.

“Espero poder contribuir com algo e que o treinador continue a contar comigo, espero.

“Vamos ver se consigo jogar alguns minutos no final da época. Cabe-me mostrar-lhe nos treinos que pode contar comigo.”

Salário considerável de Hazard

Conforme relatado por Deportes CUATRO, a estrela belga leva para casa um salário de 15 milhões de euros por temporada, o que o torna o jogador mais bem pago da LaLiga, à frente dos gostos Lewandowski, Griezmann e Benzema.

O seu pacote salarial ascende a 1,25 milhões de euros por mês, 292.000 euros por semana e cerca de 42.000 euros por dia.