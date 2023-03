O vencedor do The Players Championship levará para casa um prêmio em dinheiro sem precedentes no golfe

Smuito já foi dito sobre o dinheiro pago por VIDA Golfe aos participantes de seus torneios, mas agora a novidade é que Campeonato de Jogadoresorganizado pela Circuito PGAcontinua a ser o evento que atribui o maior prémio ao seu vencedor.

Em 2022 perdeu esse status econômico diante dos muitos torneios lucrativos organizados por LIV Golf tour da Arábia Saudita, mas o PGA Tour reagiu e aumentou as apostas. Eles agora garantiram que o torneio com o maior pote geral também seja o mais generoso para o vencedor.

Não há dúvida, no entanto, que os membros do LIV podem obter mais com resultados piores porque grandes quantidades são distribuídas entre menos concorrentes. O pote para seus torneios é de 25 milhões de dólares, exceto a final, que é de 50 milhões.

Em cada uma, o vencedor individual recebe 4 milhões e o segundo colocado 2,125 milhões. Há mais 3 milhões a serem divididos entre os quatro membros da equipe vencedora, mas esse é outro conceito.

Prêmios no The Players Championship 2023

Se não levarmos em conta os eventos finais do LIV ou da PGA Tour-FedEx Cup, onde são premiados seus vencedores anuais, Campeonato de Jogadores ainda leva o bolo. Em 2021 houve um aumento considerável com Justin Thomas levando para casa um cheque de 2,7 milhões, mas desde então os ganhos do vencedor dispararam.

Cameron Smith embolsou 3,6 milhões em 2022, mas quem levar esta edição ganhará 4,5 milhões, sendo 2,725 para o segundo e 1,725 ​​para o terceiro. A bolsa total é de 25 milhões.

O tempo dirá se isso é sustentável para o PGA Tour ou para o golfe como um todo, mas uma coisa é certa e é que o aparecimento de LIV e da Arábia Saudita em cena mudou o esporte e forçou uma explosão de dinheiro como os tradicionalistas procuram salve o jogo como eles o conhecem gastando muito.