Obmep 2023: inscrições para a 18ª edição terminam no dia 17 de março

Os interessados em participar da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) têm até o dia 17 de março, próxima sexta-feira, para realizar as inscrições. As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da Obmep 2023.

Poderão participar da 18ª edição da Obmep as escolas públicas (municipais, estaduais, federais) e privadas, que atuem nos segmentos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio.

Conforme o regulamento da Obmep 2023, não haverá cobrança de taxa de inscrição para escolas públicas. Já as escolas particulares deverão pagar uma taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com o nível:

1 a 40 estudantes por nível: R$ 180

41 a 80 estudantes por nível: R$ 340

81 a 120 estudantes por nível: R$ 480

Mais de 120 por nível: R$ 4 por cada estudante inscrito.

É de responsabilidade das escolas realizar as inscrições dos estudantes. Conforme as orientações do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), os professores e gestores devem evitar deixar as inscrições para última hora, pois as informações sobre as avaliações devem ser repassadas para os estudantes com antecedência.

OBMEP 2023

A competição de conhecimento é promovida pelo IMPA com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Conforme indicado no regulamento, a OBMEP conta com três níveis. O nível 1 abarca estudantes do 6º ou 7º ano do ensino fundamental, enquanto a nível 2 é para alunos do 8º ou 9º ano do ensino fundamental. Já o nível 3 é exclusivo para os estudantes matriculados em uma das séries do Ensino Médio.

Nesta edição da Obmep, além de 8,4 mil medalhas de ouro, prata ou bronze oferecidas em todo o país, o IMPA distribuirá pelo menos outras 20,5 mil medalhas a nível regional. A Olimpíada vai conceder ainda o dobro de medalhas para escolas privadas, com o objetivo de incentivar a participação de mais instituições.

Provas

Aplicação da 1ª fase: 30 de maio ;

Lista de aprovados na 1ª fase: 2 de agosto;

Locais de provas da 2ª fase: 31 de agosto;

Aplicação da 2ª fase: 7 de outubro.

A prova da 1ª fase será composta por 20 questões objetivas, enquanto a 2ª fase contará com uma prova discursiva com seis questões. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final da 18ª Obmep está prevista para o dia 20 de dezembro.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Inep divulga gabarito preliminar da prova da 1ª etapa do Revalida 2023/1; saiba mais.