‘Obrigado por dar um tapa em Chris Rock’: sobrinho de Michael Jackson elogia Will Smith

Cenquanto muitos estão elogiando de Chris Rock último especial de stand-up da Netflix, o falecido de Michael Jackson família e fãs não estão a bordo.

Em Chris Rock: indignação seletivao comediante comparou o falecido Rei do Pop a um cantor de R&B condenado R Kellybrincando eles cometeram o “mesmo crime”, mas apenas um foi alvo de indignação.

Taj Jackson, sobrinho de Michael, foi ao Twitter para chamar Chris Rock de “valentão” e agradeceu Will Smith por dar um tapa nele no Oscar de 2022.

“Chris Rock usou minha família como saco de pancadas durante toda a sua carreira. No entanto, devo me sentir mal por ele ter levado um tapa e ser humilhado no Oscar”, escreveu Jackson.

O filho de Tito Jackson, Taj, original 3T membro do grupo, começou a fazer uma lista de três coisas que ele tinha a dizer a Chris Rock: “Depois de ver um novo clipe dele atacando meu tio morto nos primeiros minutos de seu especial ‘Retaliation-I’m still relevante’, eu tenho 3 coisas a dizer.”

“O que minha família fez com você para justificar essas décadas de assédio e seu constante bullying disfarçado de piadas?” “Só porque você foi intimidado no início da vida não lhe dá desculpa para intimidar os outros agora” “Obrigado Will Smith”.

Os fãs de Rock aguardavam ansiosamente sua opinião sobre o tapa ouvido em todo o mundo. Eles não ficaram desapontados com a rotina de stand-up do lendário comediante sobre o assunto. Enquanto isso, de Michael Jackson foi ao Twitter para criticar o nativo da Carolina do Sul.