Odell Beckham em negociações com várias equipes para retornar à NFL

Odell Beckham Jr, realizou um treino aberto para vários times da NFL no Arizona, depois de ver o wide receiver em ação várias franquias ficaram de olho no jogador e segundo relatos Tom Pelissero da NFL Network já existem times interessados ​​no ex marrons jogador.

Entre os times que estiveram no treino de Beckham estavam: Buffalo Bills, New England Patriots, New York Giants e outros.

beckham não joga na NFL desde que ganhou Super Bowl LVI com o Los Angeles Rams. Ele não terminou o jogo devido a uma lesão no joelho.

Beckham, que não teve uma temporada de 1.000 jardas desde 2019, tem 7.367 jardas recebidas na carreira, 56 recepções para touchdown e 531 recepções.

Odell Beckham busca grande salário

Uma das grandes questões Odel Beckham Jr. vai enfrentar para encontrar uma equipe é a meta de alto salário do wide receiver.

De acordo com o Pro Football Talk, o graduado da LSU está procurando $ 20 milhões por temporada, um salário alto o suficiente para várias equipes.

Ele se tornou um agente livre em março de 2022 e continua elegível para assinar com qualquer equipe a qualquer momento, mas ainda não chegou a um novo acordo. beckham visitou o vaqueiros, gigantes e Contas em dezembro, mas se recusou a malhar e ninguém o contratou.