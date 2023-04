Odell Beckham Jr. está buscando essa quantia de dinheiro, e não são US$ 4 milhões ou US$ 20 milhões, segundo informações privilegiadas.

Odell Beckham Jr.. está em busca de uma nova equipe como free-agente wide receiver, e ele está procurando um contrato no valor de cerca de US$ 15 milhões por ano. Isso é um pouco menos do que os US $ 20 milhões por ano que ele pedia anteriormente, mas ainda é uma quantia considerável.

Recentemente, Beckham Jr. fez uma jogada inteligente ao aparecer no Arizona Biltmore durante as reuniões dos proprietários, onde teria se reunido com várias equipes, incluindo o Ravens e Jets. Isso mostra que ele leva a sério encontrar a equipe certa e fazer um bom negócio.

Alguns especialistas questionam se o desempenho anterior de Beckham Jr. justifica suas altas exigências salariais, mas outros acham que ele ainda tem muito a oferecer. Antes de sua lesão no Super Bowlele teve uma ótima corrida com o carneirospegando 21 passes para 288 jardas e dois touchdowns na pós-temporada de 2021.

Não é apenas sobre o dinheiro, no entanto. Beckham Jr.As demandas do ‘s também podem levar em consideração outros fatores, como localização, treinamento e potencial de vitória. Como um jogador veterano com muitas temporadas de sucesso, ele provavelmente tem uma ideia clara do que quer de seu próximo time.

OBJ ainda acha que tem muito a oferecer à NFL

Aos 29 anos, Beckham Jr. ainda está no auge e teve uma carreira impressionante até agora, pegando 531 passes para 7.367 jardas e 56 touchdowns enquanto jogava pelo Giants, Browns e Rams. No entanto, sua idade e histórico de lesões podem ser preocupações para algumas equipes.

Insider da Sports Illustrated Albert Breer observou que Beckham Jr.a presença da empresa nas reuniões de proprietários é um bom sinal de que as negociações ainda estão em andamento. “O pensamento é que ele está procurando por algo na faixa de US$ 15 milhões, que é menor do que o que ele estava procurando antes”, disse Breer.

Embora tenhamos que esperar para ver com qual time Beckham Jr. finalmente assina, está claro que as negociações continuarão sendo um tema quente. Com seu talento e determinação, é apenas uma questão de tempo até que ele encontre o ajuste perfeito.