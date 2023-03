Odell Beckham Jr. poderia pousar com Jerry Jones e o Dallas Cowboys

As Odel Beckham Jr. continua a analisar as opções para o seu regresso ao NFL depois de sofrer um rompimento do LCA em Super Bowl LVIum jogo em que ele estava dominando, com muitos acreditando que ele teria sido eleito o jogador do jogo MVP se ele não tivesse caído.

Esta não é a primeira vez que o wide receiver é vinculado ao Dallas Cowboysdesde seu tempo com NFC leste rivais, Gigantes de Nova York.

Foi relatado que o jogador e os Cowboys mantiveram conversas desde a temporada passada, mesmo com Beckham Jr. visitando as instalações no final do ano passado na esperança de chegar aos playoffs, apenas para provar que ele não estava saudável o suficiente e sua melhor rota foi fazendo um retorno para a temporada de 2023.

Cowboys supostamente em negociações com OBJ após seu treino

Odell Beckham Jr. realizou um treino privado para mais de uma dúzia de times na semana passada no Arizona, mostrando sinais de retorno à forma do futebol, já que o novo ano da liga da NFL está apenas começando.

Beckham Jr. está conversando com os Cowboys sobre um potencial contrato de vários anos, de acordo com o The Score.

OBJ está procurando obter um salário em torno de US $ 20 milhões.