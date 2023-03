Olga Ri CONTRATA PESSOAS no Sudeste

A Olga Ri, startup de alimentos que opera a partir de cloud kitchens entregando saladas para clientes residenciais e corporativos, está atrás de novas pessoas em solo paulistano. Posto isso, caso você queira conhecer os cargos ofertados, basta conferir a lista abaixo:

Analista de Operações (Kitchen Operations) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Pessoas (Vaga destinada a pessoas negras) – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento Junior (CX) – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Balcão (Loja Física) – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha | Diurno | – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha | Noturno | – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza | Diurno | – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza | Noturno | Avenida Paulista – São Paulo – SP – Efetivo;

Cozinheira(o) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Cozinheira(o) (Loja Física) – São Paulo – SP – Efetivo;

Estágio de Design – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio em Finanças – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio em Nutrição e Qualidade | Diurno | Unidade de Jardins – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio em Operações – São Paulo – SP- Estágio;

Gerente de Restaurante – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Unidade Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Balcão (Loja Física) – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Cozinha (Loja Física) – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador(a) de Caixa (Loja Física) – São Paulo – SP – Efetivo;

Sub-Gerente de Unidade – Noturno – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Olga Ri e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Olga Ri, é válido frisar que, com foco em tecnologia, excelência na operação e uma marca com propósito, trabalha para criar a próxima geração do food service no Brasil.

Por fim, um time de quase 200 pessoas recebe, seleciona e prepara ingredientes deliciosamente frescos, saborosos e éticos para entregar a melhor salada da cidade a mais de 40 mil clientes. Além disso, tem um compromisso com a diversidade e pode dizer orgulhosamente que mais de 85% do corpo de funcionários e das lideranças da empresa fazem parte de grupos historicamente sub representados, incluindo mulheres, pessoas negras e LGBTQ+.

