Olimpíada escolar Restaura Natureza abre período de inscrição

A Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas do WWF-Brasil, Restaura Natureza, está com inscrições abertas para a edição da competição de conhecimento de 2023. Os interessados deverão realizar as inscrições por meio do site da olimpíada. Conforme o cronograma, as inscrições seguem abertas até 21 de abril.

Essa é a segunda edição da competição colaborativa. De acordo com o regulamento, a Restaura Natureza é uma iniciativa educativa que tem como objetivo promover a cultura e a vivência de restauração a partir da comunidade escolar. A ação é alinhada à Década de Restauração de Ecossistemas das Nações Unidas. Organizada pela Quero na Escola em parceria com o WWF-Brasil, a competição conta com o apoio de governos e empresas de todo país.

Nesta segunda edição, além de permitir a participação de estudantes 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas, a olimpíada abriu espaço para participação de alunos do 1º ano do Ensino Médio.

Duas fases

Ainda conforme indicado no regulamento, a Restaura Natureza conta com duas fases

complementares em que os estudantes acumulam pontos, sendo uma teórica e outra prática. A fase teórica, individual e online, consiste no aprendizado teórico e ‘gamificado’ pela internet. Nesse sentido, os estudantes terão acesso a materiais relativos a 10 temas formativos e deverão responder questionários ao final de cada um deles.

Já a segunda etapa é feita em grupo. Nessa fase, os estudantes vão desenvolver, acompanhados de um professor responsável, os seus projetos relacionados ao uso de tecnologia, plantio, mudanças na gestão da comunidade, campanhas de engajamento ou qualquer ação criativa que promova a restauração dos ecossistemas.

Ainda de acordo com o regulamento, as ações devem ser registradas e enviadas pela plataforma, em texto, foto e/ou vídeo. A avaliação do projeto será feita a partir desse relato.

Principais datas

Início das fases online e prática: 7 de março;

Término das inscrições e da fase online: 21 de abril.

Término da fase prática e prazo final de entrega dos registros de ação: 5 de junho.

Com informações da Agência Brasil.

