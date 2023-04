Olivia Dunne é eleita a terceira atleta mais valiosa da América

Olivia Dunne está ganhando as manchetes mais uma vez, à medida que sua popularidade e comercialização continuam a subir.

O mais recente On3 NIL as avaliações foram classificadas Dunne como o tterceiro atleta mais valioso da Américacom uma avaliação de US$ 3,4 milhões.

Os impressionantes seguidores de Dunne nas redes sociais 11,1 milhões entre TikTok e Instagram sem dúvida contribuiu para sua alta valorização. No entanto, não é apenas sua presença online que chama a atenção das pessoas. Dunne também é um atleta incrivelmente talentoso e uma força a ser reconhecida no mundo da ginástica.

Para colocar sua avaliação em perspectiva, o heisman vencedor de 2022, Caleb Williamstem uma avaliação de $ 800.000 menos que Dunne. Este é um feito notável, considerando que Williams é amplamente considerado um dos jogadores de futebol universitário mais comercializáveis ​​​​dos últimos anos.

Olivia Dunne supera LSU Coaches com avaliação de $ 3,4 milhões NIL

Dunne’s avaliação também supera a do treinador de basquete da LSU, Matt McMahone treinadora feminina, Kim Mulkey. Ela tem o segundo teto de ganho mais alto para pessoas associadas ao departamento atlético da LSU, apenas com treinador de futebol Brian Kelly ganhando mais em quase $ 10 milhões anualmente.

Está claro que Dunne está capitalizando a nova era do NIL e tirando o máximo proveito dela. comercialização. Como diz o ditado, os ricos geralmente ficam mais ricos, e Dunne não é exceção. Ela está contando pilhas de dinheiro e recebendo seu devido como uma atleta de sucesso e influenciador de mídia social.

Se você ama ou odeia o conceito de NIL, não há como negar que Olivia Dunne é uma jogadora merecedora que conquistou seu lugar entre as atletas mais valiosas da América.