Olivia Dunne foi apelidada de ‘A Rainha do TikTok’ após um novo visual deslumbrante

EUSe você é fã de ginástica, provavelmente já ouviu falar Olivia Dunneo Universidade Estadual da Louisiana (LSU) ginasta e influenciadora de mídia social. Recentemente, ela foi ao Instagram para mostrar sua transformação impressionante depois de obter um novo corte e penteado glam. Como esperado, seus fãs ficaram querendo mais.

Mas isso não é tudo – Dunne e sua equipe estão em segundo lugar na competição após um forte desempenho na temporada regular. E sua companheira de equipe, Haleigh Bryantfez história ao marcar três 10s perfeitos em um único encontro contra West Virginia. É ótimo ver Dunne de volta à competição após um ano difícil de lesões.

Olivia Dunne, a estrela da ginasta que ficou milionária no Tik Tok

Dunne não é apenas um atleta talentoso, mas também uma estrela da mídia social. Com mais de 11 milhões de seguidores, ela está ganhando “sete dígitos” por ano em dinheiro NIL (nome, imagem e semelhança).

Ela mantém seus fãs atualizados com fotos glamourosas e danças virais, com seu novo visual “impressionante” encantando seus fiéis do TikTok. De fato, alguns de seus seguidores ficaram tão apaixonados por seu novo visual que deixaram alguns comentários divertidos e até a nomearam “A Rainha do TikTok”e um fã até a pediu em casamento na seção de comentários!

Ela já é milionária aos 18 anos

Livvy se tornou milionária aos 18 anos, graças à sua fama online. Ela tem parcerias lucrativas com marcas de moda e marcas de suplementos à base de plantas. Em 2021, ela falou sobre encontrar um equilíbrio entre escola, mídia social e ginástica – todas as principais prioridades em sua vida.

Ela também reconhece a importância do NIL para o esporte feminino, já que não existem muitas ligas profissionais para mulheres depois da faculdade. Apesar de seu sucesso, Dunne leva a sério sua presença na mídia social e a mantém limpa.

Ela acha que “é realmente um momento especial agora com a mudança do NIL, especialmente para esportes femininos”. Com seu talento e dedicação, não é de admirar que Dunne tenha se tornado um modelo para muitos aspirantes a atletas e influenciadores.