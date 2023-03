Olivia Dunne usa a fama da mídia social para defender a igualdade de gênero no atletismo da NCAA

Olivia Dunne, LSUA famosa ginasta e influenciadora de mídia social da , quer inspirar atletas e fãs do sexo feminino a aproveitar ao máximo o NCAAnome, imagem e semelhança de (NADA) mudança de regra em 2021. Com o novo regulamento, os alunos-atletas agora podem lucrar com seus próprios nomes, imagens e semelhanças, que Dunne acredita que devem estar disponíveis para todos os gêneros.

Em uma entrevista recente com Pessoas, Dunne explicou como ela quer ajudar atletas e fãs do sexo feminino a impulsionar seus perfis e criar seus próprios negócios. Ela também expressou sua preocupação com o fato de muitos acordos NIL irem apenas para o atletismo masculino e quer dar o exemplo demonstrando que as mulheres podem capitalizar suas habilidades e interesses também.

Olivia Dunne, a estrela da ginasta que ficou milionária no Tik Tok

O perfil de Dunne cresceu significativamente nos últimos anos, especialmente após a mudança de regra NIL. ela tem mais de 7 milhões de seguidores no TikTok e quase 4 milhões fãs ligados Instagram.

Sua presença na mídia social a ajudou a garantir acordos de endosso com marcas como American Eagle, PlantFuel e Vuoriuma linha de roupas esportivas com a qual ela continua trabalhando até hoje.

Olivia quer que as meninas sigam seu exemplo

Dunne admite que não foi fácil equilibrar escola, atletismo e mídia social ao mesmo tempo, pois não havia roteiro a seguir. No entanto, ela queria mudar isso e abrir caminho para outras jovens que a admiram. “Eu poderia ser um bom exemplo para as meninas que me admiram”, diz Dunne.

Em uma entrevista de 2021 com o correioDunne expressou seu entusiasmo por estar na vanguarda do movimento NIL. Ela queria ser um modelo para as meninas e tem orgulho de ser uma mulher liderando o caminho, especialmente porque muitas pessoas esperavam que os jogadores masculinos de futebol e basquete conseguissem os maiores acordos de patrocínio.

“Quero mostrar às garotas que você pode fazer o que ama, seja ginástica, música ou pintura, e capitalizar isso”, diz Dunne. “Quero liderar pelo exemplo.”

A paixão de Dunne por inspirar atletas e fãs do sexo feminino a capitalizar suas habilidades e interesses é admirável. Ela usou sua própria experiência como estudante-atleta e influenciadora de mídia social para criar oportunidades para si e para os outros, e espera continuar a ser um modelo para as jovens que a admiram.