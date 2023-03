Olivia Wilde e Florence Pugh se reencontram em uma festa pré-Oscar, sobrou algum ressentimento?

Olivia Wilde e Florence Pugh foram vistas em uma festa pré-Oscar, mas se evitaram completamente, talvez para evitar qualquer polêmica na frente das celebridades de primeira linha da indústria.

Embora houvesse muitas pessoas na festa, incluindo Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Elton John, Leonardo DiCaprio, Demi Moore, Vin Diesel, Sandra Bullock, Dua Lipa, e mais; as co-estrelas de ‘Don’t Worry Darling’ nem sequer coincidiram.

Fontes que falaram com a página seis mencionaram que “definitivamente não os vi interagir.”

Olivia Wilde comemorou seu aniversário de 39 anos na festa

Enquanto a festa estava bombando, em algum momento, ela soprou as velinhas de um bolo de aniversário e comemorou significativamente seu 39º aniversário.

Onde começou a briga entre Florence Pugh e Olivia Wilde?

Não era segredo que Harry Styles e Olivia Wild tinham um caso, de acordo com tablóides parece que Harry e Florence já haviam ficado juntos antes, no entanto, eles não estavam nos melhores termos desde que Pugh teve problemas com Shia LaBeouf.

Como alguns lembram, LaBeouf era o protagonista do filme antes de Styles ser escalado, no entanto, havia alguma ‘energia combativa’ de Florence Pugh, de acordo com Wild, ter Shia saindo do filme poderia ter sido um alerta para o solstício de verão artista.

“Acho que isso pode ser um alerta para a senhorita Flo, e quero saber se você está aberto a tentar comigo, conosco”, comentou Olivia Wilde em um vídeo que se tornou viral.

A ausência de Florence Pugh foi notada na estréia em Nova York

Depois de tudo com Harry e Olivia estavam borbulhandoFlorence esteve ausente da estreia na cidade de Nova York, no entanto, ela não esnobou o evento por despeito, ela estava realmente trabalhando no segundo capítulo de Duna de Denis Villeneuve.