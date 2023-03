Ollie Watkins: Aston Villa e a máquina de gols de Emery acompanham o ritmo de Haaland e Rashford

On 1 de novembro, Unai Emery chegou à Inglaterra para assumir uma Vila Aston em perigo de perder seu status na Premier League. Vilaapós a saída de Steven Gerrardfoi décimo sexto, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Esmerilo forte início de seu retorno à Premier League, deu Vila o ímpeto de que precisavam, vendo-os subir ao 11º lugar, com 11 pontos de vantagem sobre Bournemouth.

O antigo Villarreal, Almeria, Valência, Sevilha e Paris Saint-Germainentre outros, já se atreveu a revelar o seu sonho de “devolver Villa à Europa”.

A ‘máquina de gols’ de Emery

Vilaretorno de sob Esmeril tem girado em torno de sua nova ‘máquina de gols’ – Ollie Watkinsque assinou de Brentford em 2020.

O atacante inglês é o atacante mais em forma da Premier League ao marcar novamente contra West Ham (1-1), cabeceando para casa após um grande cruzamento do espanhol, Alex Moreno.

Apenas Erling Haaland e Marcus Rashford foram capazes de corresponder Watkins‘ seis gols nas últimas sete partidas da Premier League.

“Todos os dias ele quer mais e às vezes temos que segurá-lo” Esmeril disse.

“Ele é muito competitivo. Todos os dias nos treinos, quando estamos terminando, ele quer fazer mais exercícios, quer fazer mais no final do treino, individualmente, com os treinadores.

“A mentalidade dele é muito boa. Às vezes temos que pará-lo; temos que dizer a ele: ‘Não, isso é suficiente por hoje. Amanhã, mais’.

“É bom. Na cabeça dele, temos que manter essa mentalidade porque, para ele e para a equipe, esse espírito é o melhor.

“Quero ajudá-lo também, tentando apoiá-lo com minhas experiências com atacantes e dando-lhe confiança para fazer cada vez mais”, disse o ex-jogador.Arsenal gerente.

EsmerilOs ajustes de parece estar funcionando: “Muitas vezes eu quero sair da caixa, mas unai me diz categoricamente: ‘Não vá, fique aí.’ ‘ Isso me faz rir, mas funciona”, disse o internacional inglês em entrevista ao The Times.

“Estou feliz com ele. Se exijo mais dele é porque acho que ainda pode ser melhor,” Esmeril disse.

Um século de objetivos de carreira

O Vila atacante também atingiu 100 gols na carreira no futebol profissional. O inglês acumula 34 gols desde sua chegada ao Villa Park. Ele marcou 45 gols com Brentford e 21 com Exeter no início de sua carreira.