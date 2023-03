Opea DISPONIBILIZA VAGAS; Envie seu currículo!

A Opea, empresa que é uma plataforma de securitização completa e independente, que oferece produtos e serviços às empresas que desejam captar recursos via mercado de capitais ou instituições financeiras que desejam oferecer soluções de securitização aos seus clientes, está atrás de novas pessoas em São Paulo. Dito isso, confira a lista de cargos abertos:

Advogado (a) Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Administrativo Financeiro Jr (Servicer – Crédito Agronegócio) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Gestão Crédito Estruturado – Setor Agro e Debêntures Financeiras – São Paulo – SP;

Analista Gestão Crédito Estruturado Pleno/Sênior – Setor Imobiliário – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Gestão Pleno (Gestora) – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo (Facilities) – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Originação em Crédito Estruturado – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Opea e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a Opea, é interessante destacar que a empresa atua em operações que financiam setores tradicionais da economia, como o imobiliário, infraestrutura e agronegócio, mas também tem soluções para negócios e projetos da nova economia, como startups e fintechs que desejam captar recursos com lastro em sua carteira de recebíveis.

Tem uma cultura inclusiva e colaborativa. Joga juntos para jogar melhor e acredita que disseminar conhecimento é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do grupo. Não à toa, o time atualmente é composto de 85 colaboradores, incluindo o time da Planeta, empresa recentemente adquirida pela Opea.

