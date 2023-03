Origens da estatueta do Oscar: De quem é a estátua do Oscar modelada?

TO Oscar é um dos eventos mais aguardados do calendário, com milhões desesperados para ver se seus atores e criadores de filmes favoritos serão elogiados por seu trabalho no ano passado.

Ser indicado a um prêmio no Oscar é uma grande honra para qualquer um na indústria cinematográfica e para aqueles que dão um passo além e vencem, recebem um troféu que é uma estátua de ouro de um homem segurando algo em seus objetivos.

Quando a estatueta do Oscar foi trazida?

A estatueta existe desde 1929, aumentando ainda mais o prestígio de receber uma, ou mesmo de ser nomeado para recebê-la.

diretor de arte mgm Cedrico Gibbons projetou o troféu, optando por torná-lo uma estatueta de um cavaleiro em pé sobre um rolo de filme, enquanto empunhava uma espada de cruzado.

escultor de Los Angeles George Stanley foi então encarregado de dar vida ao projeto, e assim permaneceu desde então.

A estátua é conhecida por seu apelido, Oscar. Ele tem 13 polegadas e meia de altura e pesa 8 libras e meia para seu tamanho.

Os cinco raios na bobina representam os cinco ramos originais da Academia: atores, diretores, produtores, técnicos e escritores.

Quem é o modelo da estátua?

Acredita-se que a estátua em si é realmente modelada em Emílio Fernandezque era um cineasta e ator mexicano.

Reza a história que quando trabalhava em Hollywood, conheceu a mulher de Cedrico Gibbons. Ele perguntou Fernandez posar nu para um esboço para criar a base para o troféu.

Fernandez supostamente não tinha certeza sobre isso, mas eventualmente ele o fez e o troféu permaneceu o mesmo desde então.