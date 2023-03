Orlando Bloom tem conversa emocionante com o presidente Zelenskyy na Ucrânia durante visita humanitária

“Vendo as crianças, vendo em seus olhos, a ansiedade é palpável e ainda assim a força do povo ucraniano é algo realmente impressionante”, disse um emocionado Orlando Bloom para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. O ator britânico, que é um embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância na UNICEF, esteve na capital ucraniana para discutir projetos humanitáriosespecialmente aqueles que poderiam ser implementados para ajudar as crianças ucranianas afetadas pelo conflito.

“Durante o encontro, discutimos projetos de ajuda humanitária. Discutimos a infraestrutura para os interesses das crianças. Eles vão trabalhar em todas as direções para devolver uma infância feliz”, explicou o presidente após o encontro com o astro do cinema.

A guerra com a Rússia teve consequências trágicas na vida de muitas crianças e de acordo com a Procuradoria-Geral da Ucrânia, pelo menos 465 pessoas perderam a vida no ano passado.

Além de passar um tempo com Zelensky em Kiev, o ator também fez várias visitas a outras zonas do país e da cidade. Uma dessas visitas incluiu uma viagem a um lar adotivo, onde residem atualmente muitas crianças que foram afetadas ou deslocadas pela guerra. “Na guerra, as crianças ficam órfãs. A Ucrânia vai precisar de mais pais e mães para acolher com amor essas crianças em suas casas. Eles são superpessoas. Eles me disseram que esta guerra lhes ensinou uma coisa: que a família é a coisa mais importante”, foram as palavras pungentes escolhidas por Bloom.