Os 10 melhores visualizadores de fotos gratuitos para Windows 10 (2023)

O sistema operacional Windows 10 vem com um visualizador de fotos padrão que pode ser usado para visualizar e editar suas fotos e vídeos. No entanto, usar o visualizador de fotos integrado no Windows 10 tem suas próprias desvantagens.

Duas das desvantagens mais frustrantes são:

Uma grande quantidade de tempo leva para visualizar uma imagem.

Ele trava abruptamente e baixo desempenho.

Felizmente, você não precisa ficar com ele para sempre! Existem vários visualizadores de fotos de terceiros para Windows 10, que fornecem alguns recursos incríveis que não são fornecidos pelo visualizador de fotos padrão e podem ser facilmente instalados no seu PC com Windows 10.

LEIA TAMBÉM: Como obter o Canva Pro Premium gratuitamente em 2021

Alguns dos melhores visualizadores de fotos para Windows 10 incluem:

1. IrfanView (Grátis)

Este é um dos melhores visualizadores de fotos para Windows 10. Ele recebeu o nome de seu criador, Irfan Sklijan. Ele carrega fotos e vídeos rapidamente, pois é leve. Tem uma pegada de apenas 3 MB.

Ele suporta arquivos de um grande número de extensões. Eles incluem BMP, GIF, JPEG, JP2 e JPM, PNG, TIFF, RAW, ECW, EMF, FSH, ICO, PCX, PBM, PDF, PGM, PPM, TGA e Flash.

Além da visualização de fotos, ele fornece alguns recursos adicionais, como seu editor de imagens integrado para editar imagens, adicionar uma marca d’água às suas imagens, conversor para converter arquivos de um formato para outro e editar imagens em lote.

Clique no link abaixo para baixar e instalar o IrfanView no seu PC com Windows 10.

Obter IrfanView

2. ImageGlass (Grátis)

Este visualizador de fotos para Windows 10 é semelhante ao IrfanView, pois é leve e carrega imagens para visualização em pouco tempo. No entanto, o ImageGlass possui uma interface de usuário moderna em comparação com o IrfanView.

Ele suporta arquivos de mais de 70 formatos, como AI, B64, GIF, HDR, HEIC, ICO, JFIF, JP2, JPE, JPEG, JPG, PNG, etc. .

Clique no link abaixo para baixar e instalar o ImageGlass no seu PC com Windows 10.

Obter ImageGlass

3. Visualizador de imagens FastStone

Uma característica distintiva deste visualizador de fotos é que ele fornece uma visualização em tela cheia das fotos em seu PC com Windows 10. Esse recurso junto com uma lupa HD é útil para todos os usuários que gostam de editar fotos em seu PC.

O FastStone Image Viewer também fornece um tema escuro que lhe dá uma aparência estética. O suporte a vários monitores também pode ser usado para comparar imagens lado a lado.

Clique no link fornecido abaixo para baixar e instalar o FastStone Image Viewer no seu PC com Windows 10.

Obtenha o visualizador de imagens FastStone

4. HoneyView (Grátis)

Se você está procurando um visualizador de fotos mínimo que faça um trabalho fenomenal, este é o que você deve escolher! Duas características distintivas do HoneyView são:

Você pode marcar uma imagem e localizá-la rapidamente sempre que estiver navegando pelas fotos em seu PC. Você pode copiar imagens na área de transferência.

Este visualizador de fotos suporta imagens dos seguintes formatos: BMP, JPG, GIF, PNG, PSD, JXR, WEBP, J2K, JP2, TGA, TIFF, PCX, PNM, PPM, ZIP, RAR, 7Z, LZH, TAR, ALZ, E OVO.

Um recurso exclusivo fornecido pelo HoneyView é que ele permite visualizar arquivos em uma pasta RAR ou ZIP sem descompactá-los.

Clique no link abaixo para baixar e instalar o HoneyView no seu PC com Windows 10.

Obter HoneyView

5. Nomacs (Grátis)

Este é um dos melhores visualizadores de fotos de código aberto que vem com alguns recursos impressionantes.

Ele também fornece um editor de imagem embutido e pode executar o processamento em lote. Ele suporta os seguintes formatos de arquivo: tif, jpeg, jpeg 2000, webp, RAW (dng), tiff, png, etc.

Clique no link abaixo para baixar e instalar o Nomacs no seu PC com Windows 10.

Obter Nomacs

6. 123 Visualizador de fotos (gratuito)

123 PhotoViewer é um aplicativo UWP (Plataforma Universal do Windows) moderno. Assim, é compatível com tela sensível ao toque e pode ser usado em tablets e smartphones Windows 10 junto com Windows 10 PC.

Este visualizador de fotos suporta o formato LIVP, que é compatível com Live Photos da Apple. Ele também suporta renomeação em lote e alteração de formato.

Clique no link abaixo para baixar e instalar 123 Photo Viewers no seu PC com Windows 10.

Obtenha 123 visualizadores de fotos

7. JPEGView (Grátis)

Este visualizador de fotos carrega fotos e vídeos rapidamente, pois é leve. Tem uma pegada de apenas 2 MB. As imagens podem ser visualizadas no modo de tela cheia, bem como no modo de janela.

Ele suporta renomeação em lote e alteração de formato, fornece algumas das ferramentas de edição mais úteis.

Clique no link abaixo para baixar e instalar o JPEGView no seu PC com Windows 10.

Obter JPEGView

8. Movavi Photo Manager (pago)

Este visualizador de fotos fornece alguns dos recursos mais avançados. Aqui, você pode classificar imagens por geolocalização/data/metadados, pesquisar e agrupar imagens por metadados, localizar e remover imagens duplicadas, etc.

Clique no link abaixo para baixar e instalar o Movavi Photo Manager no seu PC com Windows 10.

Obtenha o Movavi Photo Manager

9. XnView (Grátis)

Este é outro visualizador de fotos útil que você pode ter no seu PC com Windows 10. Ele pode lidar com várias imagens na mesma guia e, portanto, ajuda seus usuários a compará-las.

Faltam as ferramentas de edição, mas suporta formatos de arquivo como jpeg, png, gif, jpeg2000, RAW, HEIC, PDF, etc.

Clique no link abaixo para baixar e instalar o XnView no seu PC com Windows 10.

Obter XnViewName

10. Google Fotos

A maioria das pessoas deve estar familiarizada com o Google Fotos. Você pode usá-lo em seu PC com Windows 10 para visualizar, editar e compartilhar fotos e vídeos.

Você pode sincronizá-lo com seus smartphones e tablets. Ele também fornece recursos adicionais, como organização automática, linha do tempo etc.

Obtenha o Google Fotos

LEIA TAMBÉM: As 8 melhores alternativas para o Photoshop grátis de 2023

Conclusão:

Se você está procurando uma alternativa para o visualizador de fotos embutido em seu dispositivo Windows 10, você pode baixar e instalar qualquer um da lista acima. Cada um desses visualizadores de fotos tem um conjunto exclusivo de recursos e é gratuito! Se você conhece algum visualizador de fotos para Windows 10, informe-nos na seção de comentários abaixo.