Os 12 melhores aplicativos de calendário para iPhone ou iPad (2023)

Começando um novo ano ou uma nova resolução em sua vida e trabalho, você pode precisar de alguns aplicativos ou ferramentas de produtividade sempre com você para manter as coisas no caminho certo. Bem, um aplicativo de calendário é um deles no dispositivo móvel que permite saber que dia é, incluindo datas, anos, eventos específicos, reuniões etc. Embora a Apple ofereça um aplicativo de calendário padrão no iOS que funciona muito bem e tem tantos recursos, existem alguns outros melhores aplicativos de calendário disponíveis para o seu iPhone em 2023.

O aplicativo Calendário padrão no iOS permite que você acompanhe sua agenda e compartilhe-a com outras pessoas usando o mesmo aplicativo. Sempre que você definir um evento ou reservar um ingresso, ele marcará automaticamente o mesmo para a data específica e até o avisará. Além disso, você pode criar calendários separados para casa, escola, trabalho, etc. Você também pode ver todos os seus calendários em uma única janela ou visualizar apenas os calendários que deseja, que funcionam com iCloud, Yahoo, Google e outras contas em todos os dispositivos .

Mas e se você não gostar do aplicativo de calendário padrão da Apple e quiser uma alternativa melhor para começar sua jornada no iPhone? Não se preocupe. Existem vários aplicativos de calendário de terceiros disponíveis na Apple App Store que você pode baixar e usar. Mas aqui compartilhamos alguns dos melhores aplicativos de calendário de terceiros para o seu iPhone que podem ser seu driver diário.

Melhores aplicativos de calendário para iPhone em 2023 | Aplicativos GRATUITOS com melhor classificação

Antes de prosseguir, vale a pena notar que o aplicativo de calendário de estoque da Apple faz todas as coisas necessárias que podem ser úteis para usuários padrão em suas vidas diárias. Mas se você é um dos usuários avançados do iPhone ou deseja um aplicativo de calendário de produtividade melhor para maximizar seu uso, este artigo é para você.

Falando sobre a necessidade do terceiro aplicativo de calendário alternativo para o seu iPhone em 2023, você poderá usar facilmente o aplicativo de calendário em todas as plataformas. Além disso, você pode personalizar facilmente visualizações de calendário, temas, widgets, notificações de eventos e muito mais. Alguns aplicativos de calendário de terceiros oferecem suporte a várias integrações com outros serviços e aplicativos em seu iPhone, além dos recursos avançados, como criação de eventos em linguagem natural, eventos recorrentes, modelos etc.

1. Google Agenda: Organize-se

Todo mundo conhece o mecanismo de pesquisa do Google e seus aplicativos ou programas úteis profundamente integrados, como o Google Calendar. Bem, o Google Agenda é para ser usado em todas as plataformas e dispositivos. Se você é alguém que adora os aplicativos do Google e sua interface fácil de usar, experimente.

Uma das maiores vantagens do Google Calendar é que você poderá acompanhar todos os eventos, agendas, reuniões, etc. em um só lugar, sem complicações. Ele mostrará e notificará você sobre tudo o que você definiu ou criou, como tarefas futuras, reuniões, eventos, aniversários, aniversários e muito mais.

O Google Agenda também fornece sugestões inteligentes para ajudar a criar novos eventos e permite integrações com Exchange e iCloud para facilitar o acesso além de colaborações. Também permitirá que você se integre ao Apple Health para rastrear exercícios e marcar metas.

Custo: Livre

Livre Disponível para: iPhone e iPad

2. Any.do: lista de tarefas e planejador

Ter um aplicativo de calendário no seu iPhone é útil para otimizar o fluxo de trabalho da produtividade. O aplicativo Any.do é outra alternativa melhor para gerenciamento de tarefas e recursos de calendário para um trabalho contínuo. Ele apresenta eventos recorrentes, lembretes baseados em localização, criação de eventos em linguagem natural e muito mais.

Ele também oferece ‘Meu dia’, que permite aos usuários planejar e priorizar seu dia, agendando tarefas futuras e limpando tarefas anteriores diariamente. Possui quatro opções de visualização diferentes para o calendário, como agenda, dia, três dias e semana. Você também pode usar a opção de visualização do mês inteiro e widgets para usar na tela inicial.

Custo: Gratuito, oferece compras no aplicativo

Gratuito, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone e iPad

3. Calendário Fantástico

Fantastical é outro dos melhores calendários de terceiros disponíveis no mercado para iOS, que oferece uma interface de usuário elegante e limpa. Com Fantastical, você pode facilmente criar e gerenciar tarefas ou eventos em um só lugar. Ele oferece suporte à análise de linguagem natural para permitir a entrada de texto em linguagem natural.

Ao fazer isso, você pode criar um evento, lembrete ou lista de tarefas com bastante facilidade. Ele também oferece várias integrações de calendário com outros serviços, como iCloud Reminders, Google Tasks, Todoist, etc.

Custo: Gratuito, oferece compras no aplicativo

Gratuito, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone, iPad, Mac e Apple Watch

4.Microsoft Outlook

A Microsoft também é conhecida pelo sistema operacional Windows e por alguns dos aplicativos úteis de produtividade disponíveis em todas as plataformas. O Calendário do Microsoft Outlook é um deles que oferece uma interface fácil de usar. Além disso, permite que os usuários tenham várias opções de visualização, como agenda, dia, três dias e mês na parte superior da tela.

Você pode alternar facilmente entre as visualizações, o que é ótimo. Considerando que você terá mais tranquilidade devido à confiabilidade que a Microsoft oferece. Outra coisa que você pode fazer é sincronizar outros calendários com o Outlook para centralizar todas as suas tarefas, eventos etc. em um só lugar.

Custo: Gratuito, oferece compras no aplicativo

Gratuito, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone, iPad

5. Calendário PocketLife

O PocketLife Calendar também carrega muitos recursos que podem ser úteis em sua vida diária. Este aplicativo de calendário sincroniza facilmente com as plataformas Google, Outlook, iCal, Yahoo, iCloud, etc. Além disso, você poderá alternar sua exibição para várias opções, como Lista, Dia, Semana, Agenda, Ano e Mês.

Ele também permite que os usuários se conectem com o Apple AirDrop e AirPrint. Mais importante ainda, possui a opção de bloqueio de segurança com proteção Touch ID e Face ID.

Custo: Gratuito, oferece compras no aplicativo

Gratuito, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone, iPad

6. Amanhecer – Calendário Mínimo

Caso você esteja procurando um aplicativo de calendário de aparência minimalista, mas visualmente atraente para o seu iPhone, não deixará o Dawn de lado. Embora o aplicativo prefira um design mínimo e de espaço em branco que pareça reconfortante para os olhos, ele possui recursos e opções bastante básicos, ao contrário de outros.

Portanto, você basicamente não terá muitas opções e recursos de personalização, mas poderá usá-lo em sua rotina diária. Além disso, a visualização hoje superfocada permite que você mantenha o foco nos eventos e tarefas. Dawn também oferece widgets úteis para a tela inicial.

Infelizmente, você perderá oportunidades de adicionar eventos compartilhados no aplicativo de calendário Dawn. Considerando que você pode não ser capaz de marcar facilmente as tarefas concluídas, o que é um pouco decepcionante. Mas você pode tentar marcá-los no aplicativo Lembretes, se desejar. Parece que Dawn não pede para você criar uma conta, o que é uma boa abordagem.

Custo: Gratuito, oferece compras no aplicativo

Gratuito, oferece compras no aplicativo Disponível para: Iphone

7. Calendários 5 por Readdle

O Calendars 5 da Readdle é outro aplicativo popular que, sem dúvida, serve bem com a experiência de calendário no seu iPhone. Ele oferece ótimos recursos, como entrada em linguagem natural, suporte offline, interface semelhante a eventos, lembretes personalizados, gerenciador de tarefas, alertas etc.

Além disso, você pode facilmente sincronizar ou integrar este aplicativo com outros serviços como Google Chat, Zoom, GoToMeeting, etc. Embora seja um aplicativo pago e o custo seja bastante alto em comparação com outros aplicativos de calendário que oferecem melhores opções e recursos, você pode experimentá-lo pela sua simplicidade.

Custo: $ 29,99, oferece compras no aplicativo

$ 29,99, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone, iPad, Apple Watch

8. Planner Pro – Planejador Diário

Se você é um dos usuários do iPhone que deseja gerenciar eventos ou agendas do trabalho e da vida pessoal para concluir perfeitamente, experimente o Planner Pro – Daily Planner. Embora o aplicativo seja gratuito, ele oferece uma versão Pro que inclui sincronização com outras plataformas, como iOS Calendar, seleção manual de horários, lembretes e alterações para cada tarefa, anotações e muito mais.

Custo: Gratuito, oferece compras no aplicativo

Gratuito, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone, iPad, Apple Watch

9. Calendário Minúsculo: Planejador e Tarefas

O aplicativo Tiny Calendar: Planner & Tasks para iPhone pode ser outra melhor escolha para você. Este aplicativo basicamente oferece um planejador simples e uma seção de tarefas com algumas integrações úteis.

Ele também suporta entrada de linguagem natural, gestos, recurso de arrastar e soltar, sincronização com outras plataformas, gerenciamento de tarefas, suporte offline, um sistema de lembrete avançado, facilidade de acesso e muito mais.

Custo: Gratuito, oferece compras no aplicativo

Gratuito, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone, iPad, Apple Watch

10. Calendário Incrível

Awesome Calendar é um daqueles aplicativos que vêm com uma ampla gama de recursos e personalizações no iPhone. Ele permite que os usuários definam o tamanho da fonte para iniciar a personalização, notas, lembretes, adesivos, boletins meteorológicos, personalização de cores do tema, etc.

Além disso, você terá a opção de bloquear a tela do aplicativo usando Face ID ou Touch ID. Você também pode usar cotações diárias de acordo com sua preferência para começar o dia.

Custo: $ 9,99, oferece compras no aplicativo

$ 9,99, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone, iPad

11. Coisas 3

O Things 3 é outro aplicativo de calendário de primeira classe para iPhone que você pode usar como um driver diário. No entanto, é um aplicativo pago, com muitos recursos e elementos de design para você escolher. O Things 3 já recebeu prêmios em vários eventos por seu design e recursos gerais.

Ele também permite que os usuários agendem e gerenciem tarefas ou eventos com bastante facilidade. Você obterá áreas específicas para criar, compartilhar e importar tarefas ou eventos em outros aplicativos. Você também pode usar atalhos para manter seus fluxos de trabalho muito melhores.

Custo: $ 9,99, oferece compras no aplicativo

$ 9,99, oferece compras no aplicativo Disponível para: iPhone, Apple Watch

12. Página de tempo

O Timepage é um dos aplicativos de calendário exclusivos para dispositivos Apple que oferece uma interface de usuário impressionante. Além disso, inclui um recurso de dia/data para criar ou gerenciar uma programação específica. Embora a aparência da interface do usuário seja moderna, é fácil de usar. Como o nome do aplicativo sugere, todos os detalhes são empilhados no Timepage como uma linha do tempo que não apenas parece boa, mas também é fácil de entender.

Eventualmente, reduz as confusões adicionais e traz um tipo de roteiro intuitivo de detalhes visuais. Ele também oferece eventos, mapas, contatos e previsão do tempo em um só lugar. Considerando que a temperatura do tempo mostra gráficos animados que parecem ótimos. Além disso, é integrado a outros serviços de calendário como iCloud, Google, Outlook, Exchange e muito mais. Você também pode usar widgets da tela inicial para sua facilidade.

Custo: Gratuito, oferece compras no aplicativo

Gratuito, oferece compras no aplicativo Disponível para: Mac, iPhone, iPad, Apple Watch

Depende totalmente de você qual aplicativo de calendário você usará no seu dispositivo iPhone. Mas, de acordo com nossas recomendações, você pode usar qualquer um desses aplicativos com base em suas preferências. Por exemplo, Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar, Timepage, Dawn ou Planner Pro.

Isso é tudo por agora. E aí, qual você gostou e qual está usando? Deixe-nos saber nos comentários.

