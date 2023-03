Os 5 melhores pacotes de adesivos para capas de celular de 2023

A maioria das pessoas usa capas para proteger seus telefones contra danos; você pode não ser uma exceção. Isso fará com que seu telefone pareça opaco do lado de fora se estiver liso.

Aqui, entram em jogo os adesivos que tornam seu telefone atraente. Mas você encontrará muitos pacotes de adesivos disponíveis no mercado. Portanto, será difícil para você selecionar o mais adequado para você.

Mas não se preocupe; Estou com você. Aqui, compartilharei os 5 melhores pacotes de adesivos para capas de telefone que você pode comprar e usar para tornar seu telefone atraente.

Melhores pacotes de adesivos para capas de telefone para 2023

Os pacotes de adesivos vêm em diferentes cores, tamanhos e padrões. E é importante atender às suas necessidades para que você possa decorar perfeitamente sua caixa.

Você pode conferir estes 5 melhores pacotes de adesivos para capas de telefone; Garanto que você não vai se arrepender de usá-los.

1. Pacote de Adesivos ZCF

O primeiro pacote de adesivos da minha lista é o pacote de adesivos ZCF, e cada um contém 100 adesivos fofos diferentes feitos com vinil PVC. Estes são à prova de sol e à prova d’água, então haverá uma rara chance de desbotamento da cor.

Este pacote tem um padrão e design incríveis e é adequado para todas as meninas, meninos, adolescentes, crianças e adultos. Portanto, também pode ser uma ótima opção de presente para pessoas de todas as idades.

Não apenas no caso do seu telefone, mas também pode usar esses adesivos em outras superfícies, como laptops, garrafas de água, notebooks, espelhos, malas de viagem, motocicletas, etc.

A melhor parte desses adesivos é que você pode usá-los várias vezes em diferentes dispositivos e não deixa nenhum resíduo após a remoção.

2. Pacote de Adesivos Greenways

O próximo da minha lista é o pacote de adesivos da Greingways, que tem 300 peças diferentes em um único pacote. Todos os designs neste pacote de adesivos vêm com impressão de alta definição que lhe dá uma sensação premium.

Você pode usar esses adesivos em qualquer lugar que precisar para decorar a parte externa, pois esses lindos adesivos tornarão esse visual mais atraente.

Todos os adesivos são feitos de material de vinil seguro, não tóxico e à prova d’água. Então, é adequado para crianças a adultos.

Você pode usar o mesmo adesivo em vários dispositivos repetidamente, e o principal é que ele não deixa nenhuma marca de adesivo.

Esses adesivos fofos e modernos vêm em tamanhos que variam de 2 cm a 3 cm, mas retratam com sucesso o padrão impresso.

3. Pacote de adesivos VGG

O Pacote de Adesivos VGG pode ser uma ótima escolha para você, pois decora a caixa esteticamente, e você recebe 300 peças em um único pacote.

Esses adesivos são dimensionados entre 2 e 4 polegadas, o que ajuda você a decorar qualquer espaço não utilizado em seu dispositivo.

Este pacote oferece adesivos criativos de imagens da natureza, plantas, flores, animais, arco-íris e citações motivacionais.

Todos esses lindos adesivos são à prova d’água e também resistentes ao desbotamento. Assim, você pode usá-los repetidamente por um longo tempo e eles não deixam resíduos.

A VGG usou tecnologia de impressão de alta qualidade para tornar os adesivos realistas. Portanto, também pode ser um ótimo presente para quem gosta de coisas feitas artisticamente.

4. Pacote de Adesivos do Espaço Sideral ZEDEEN

Se você ama o espaço, este pacote de adesivos é o mais adequado, pois você obtém 50 peças de adesivos com temas espaciais, como NASA, Sistema Solar, Astronauta, etc., em um único pacote.

É feito de material de vinil superior, tornando-o durável. E também é fácil retirá-lo da embalagem e aderir ao seu widget.

Esses adesivos espaciais também podem ser presenteados a alguém que gosta de espaço e se adequam a todas as idades, de crianças a adultos.

Mas há uma desvantagem neste pacote de adesivos, pois você não pode reutilizar nenhum dos adesivos. Porém, uma vez, você decora a capinha do seu celular, notebook, violão, geladeira, bicicleta, capacete, notebook, etc., e deixa como está por muito tempo.

5. Pacote de adesivos HANNA Kuromi & My Melody

Outro na minha lista é o Kuromi & My Melody Sticker Pack da Hanna, que contém 50 adesivos atraentes em um único pacote.

Todos os adesivos são de PVC de alta qualidade, à prova de sol, poeira e à prova d’água. Portanto, você pode esperar que eles durem mais sem serem danificados.

Esses adesivos não deixam nenhum adesivo no seu widget quando você o puxa. Assim, você pode substituí-los facilmente sem se preocupar em sujar seu dispositivo.

Este pacote contém adesivos de 3 a 8 cm que você pode usar para decorar o espaço em seus laptops, capas de telefone, carros, bicicletas, paredes, etc.

6. Pacote de adesivos AIRNOGO Nature Scenic

O último nome da minha lista é o pacote de adesivos Nature cênica da Airnogo, composto por 200 adesivos lindos e legais.

Você recebe adesivos de paisagens da natureza, principalmente adesivos do oceano, com impressão em cores vibrantes neste pacote que ajudam você a sentir o ambiente de praia de verão em qualquer lugar.

Todos esses adesivos são feitos de material de vinil e são à prova de sol e à prova d’água. Portanto, você não deve se preocupar em rasgar ou desbotar as cores.

Estes são de alta resolução e todos os designs parecem profissionais. Outra grande coisa sobre eles é que eles estão disponíveis em tamanhos de 2,3 a 4,7 polegadas, para que você possa colocá-los facilmente em qualquer lugar da capa do telefone para decorar.

Conclusão

Portanto, estes são os 5 melhores pacotes de adesivos para capas de telefone que você pode usar para tornar seu telefone mais atraente. Todos eles são melhores que os outros, mas depende de você qual deles você mais gosta.

