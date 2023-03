Os benefícios MARAVILHOSOS da alface: Conheça aqui!

Conhecer os benefícios maravilhosos da alface pode fazer com que você se sinta mais empolgado na hora de elaborar as suas refeições. Afinal, quando temos maior consciência daquilo que consumimos diariamente, passamos a incluir a dieta na rotina de uma forma mais saudável.

Isto é, quando entendemos os benefícios e as calorias dos alimentos, podemos tomar decisões mais coerentes, de acordo com o que faz sentido para nós – sempre considerando, claro, as orientações de especialistas.

Dito isso, sigamos com o nosso artigo de hoje!

Benefícios maravilhosos da alface

Os benefícios maravilhosos da alface podem ser notados desde a primeira vez que consumimos essa hortaliça. Isso porque ela é super saudável e rica em vitaminas importantes para o nosso corpo.

Além disso, ela pode ser considerada uma grande amiga da saúde da pele e também da dieta. Descubra o porquê:

1. Baixíssima quantidade de calorias

A quantidade de calorias presentes na alface são baixíssimas. 100 gramas desse alimento representa uma quantidade de 15 calorias! Por isso, é um alimento que costuma ser muito utilizado em programas de emagrecimento sob indicação dos nutricionistas.

Portanto, é uma opção que pode ser consumida sem culpa, concorda? 🙂

2. Auxilia na hidratação do organismo

Por ser rica em água, a alface também ajuda a manter a hidratação do nosso corpo. Isso significa que a nossa pele e unhas podem ser beneficiadas, já que a hidratação deixa esses tecidos mais saudáveis e “fortes”, digamos assim.

Claro que o consumo de alface não substitui a ingestão de água, mas, sem dúvidas, é uma excelente opção para quem quer impulsionar a hidratação.

3. Protege a saúde dos olhos por conta da vitamina A

A alface também é rica em vitamina A, sendo esta importantíssima para a saúde dos nossos olhos. Ela ajuda a lubrificar a região ocular, além de manter a nossa córnea mais clara.

Portanto, consumir alface, de forma periódica, é também pensar na saúde dos nossos olhos. Incrível, não é mesmo?

4. Protege a pele contra o envelhecimento precoce

O envelhecimento precoce é algo que, sem dúvidas, incomoda muita gente. A boa notícia é que existem alimentos responsáveis por combater os agentes causadores desse envelhecimento, como os radicais livres.

E a alface é um desses alimentos! Por ser rica em antioxidantes, ela protege a saúde das células e ajuda a desintoxicar o corpo, reduzindo o processo de envelhecimento dos tecidos e proporcionando mais saúde e beleza para nós.

5. É um alimento super versátil

A versatilidade na hora de preparar também é um dos benefícios maravilhosos da alface. Afinal, além de ser um alimento que faz bem à saúde, é super fácil incluí-lo na dieta e no cotidiano.

Até porque, você pode usar em sanduíches, saladas, alguns tipos de tortas de legumes, além de ser ótimo para preparar sucos verdes e saudáveis.

Por conta de tudo isso, a alface vem fazendo cada vez mais sucesso na mesa das pessoas, sendo uma opção rica em benefícios para a saúde.

Vale a pena testá-la em seus preparos, não é mesmo? 😉