Os boletins da NFL Players Association revelam os melhores e os piores times da liga

EUum movimento inovador, o Associação de Jogadores da NFL lançou um conjunto de “boletins de equipe” que classifica as franquias da liga com base nas opiniões de mais de 1.300 jogadores da NFL.

A pesquisa foi realizada para fornecer aos potenciais agentes livres informações valiosas sobre a qualidade das operações de cada equipe, bem como para alertar as equipes sobre áreas de deficiência.

O Minnesota Vikings liderou o ranking agregado, enquanto o Comandantes de Washington terminou por último. Os boletins classificaram as equipes em oito categorias: tratamento de famílias, nutrição, sala de musculação, equipe de musculação, sala de treinamento, equipe de treinamento, vestiário e viagens.

Os boletins revelaram algumas ineficiências surpreendentes. Por exemplo, o Cincinnati Bengals foi o único time da NFL que não fornece suplementos aos jogadores. O Bengals também é apenas um dos dois times da liga que não fornece vitaminas aos jogadores e um dos três times da liga que não oferece jantar como parte de sua mesa de treinamento. O Bengals terminou dia 27 na liga nas classificações agregadas do boletim.

Também houve algumas surpresas na classificação. OFiladélfia Águias, quem chegou ao Super Bowlapenas classificado dia 14 no geral da liga, enquanto o Kansas City Chiefso outro Super Bowl equipe, surpreendentemente caiu em 29º. Enquanto isso, o Houston Texansque terminou com o pior registro do campeonato, ficou em quarto lugar geral, à frente doDallas Cowboysque foram o quinto.

presidente do sindicato JC Tretter disse que o objetivo dos boletins era ajudar os jogadores a entender mais sobre as franquias que estavam avaliando na agência livre. Falando a repórteres na colheitadeira, Tretter acrescentou que a votação era para informar os jogadores tanto quanto para avisar as equipes sobre áreas de deficiência. “Em geral, houve muitos aspectos positivos… não quero que isso seja apenas como um jogo de lama”, disse Tretter. “Acho que houve muitos exemplos de times fazendo grandes coisas pelos jogadores. Mas essas coisas são contrastadas quando você ouve alguns dos problemas que os caras estão enfrentando [with their teams]é triste.”

No geral, os boletins oferecem uma visão abrangente de como os jogadores da NFL veem a qualidade de suas próprias equipes e fornecem informações valiosas para aqueles que se dirigem para a agência livre.

Qual é a classificação completa dos times da NFL de acordo com a NFL Players Association?