Os comediantes Bill Bellamy e Jeff Dye defendem o direito de Chris Rock de fazer piada sobre Jada

Chris Rock pode, e deve, brincar com quem ele quiser – especialmente depois de ser esbofeteado por Will Smith — mesmo que alguns sintam que está em Jada Pinkett Smith‘s custas … de acordo com 2 colegas comediantes.

Nós conversamos com Bill Bellamy dar Jeff Dye Terça-feira no “TMZ Live”, e ambos defenderam o direito de CR de fazer piada sobre o problema, mesmo que ele o tenha feito impiedosamente durante seu último especial da Netflix … que agora está atraindo a ira de algumas mulheres negras.



Candace McDuffieum escritor sênior do The Root, chegou a sugerir que Chris realmente tinha o tapa vindo para ele, depois de anos de piadas, ela se sente voltada para as mulheres negras.

No entanto, não é assim que Bill e Jeff se sentem sobre isso … eles estão totalmente do lado de Chris, com BB nos dizendo que o cara usou sua própria plataforma e criatividade para lidar com isso da melhor maneira possível, sem violência.

Além disso, há o benefício financeiro – a Netflix pagou um barco por seu especial “Selective Outrage”.



Mas, mesmo sobre a questão de saber se Chris está interessado em Jada e / ou mulheres negras … Bill diz que não acredita que seja esse o caso. Ele diz que Chris atira em todos e, às vezes, certos grupos podem pegar um perdido.

Não é nada pessoal, apenas o negócio de ser engraçado… essa é a perspectiva de Bill de qualquer maneira.

Agora, Jeff – que está apresentando nosso novo game show, “Who the Bleep Is That?” – foi um pouco mais enérgico em seu repúdio de sugerir que Chris merecia o que recebeu … dizendo que tal noção é insana e negando a ideia de que algo ou alguém esteja fora dos limites da comédia.