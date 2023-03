Os EUA consideram a Índia como um parceiro confiável para diversificar a cadeia de suprimentos de semicondutores, para assinar um MoU

Em um grande impulso para o sonho da Índia de se tornar uma nação de semicondutores, agora os EUA estão olhando para a Índia como um verdadeiro parceiro para tornar a cadeia de suprimentos de semicondutores mais resiliente e diversificada. A secretária de Comércio dos EUA, Gina M Raimondo, que está em uma visita de quatro dias à Índia, disse que um MoU seria assinado sobre semicondutores durante sua viagem atual. Embora os detalhes do MoU ainda sejam aguardados, mas dado que os EUA são o centro das principais empresas fabs e fabless, a longo prazo, isso pode permitir que algumas empresas compartilhem tecnologia de nível de produção com a Índia.

Enquanto isso, os EUA e a Índia estão aprimorando a colaboração bilateral para o desenvolvimento de um ecossistema de design, fabricação e fabricação de semicondutores na Índia. Uma força-tarefa está sendo formada entre a Associação da Indústria de Semicondutores dos EUA (SIA) e a IESA com a participação do Governo da Índia para avaliar as oportunidades da indústria de curto prazo e facilitar o desenvolvimento estratégico de longo prazo de ecossistemas complementares de semicondutores.

Essa força-tarefa recomendará ao Departamento de Comércio e ao ISM oportunidades e desafios a serem superados para fortalecer ainda mais o papel da Índia na cadeia de valor global de semicondutores e fornecer insumos para o Diálogo Comercial EUA-Índia.

Essa colaboração junto com o MoU (a ser assinado) pode ser vantajosa para todos por dois motivos. A Índia pode ser um pool de talentos para um domínio que já luta para encontrar funcionários globalmente, especialmente para as fábricas que empresas como TSMC ou Samsung podem estar abrindo nos EUA.

“Quando a Índia oferece programas de treinamento para engenheiros fabris, temos que ter em mente que muitos deles podem ir para o exterior, mas [we should] use isso como uma oportunidade e não como um desafio”, diz Mampazhy. Em troca, o governo dos EUA poderia sinalizar para empresas como a Intel que as apoia fazendo transferências de tecnologia de nó maduras (licenciamento) para a Índia. Isso resolverá muitos dos problemas iniciais da Índia.

Na última década, a China vem ampliando sua indústria de semicondutores. Para conter o crescimento da China, o governo liderado por Joe Biden impôs restrições à venda de chips e equipamentos de fabricação para o país. Embora a ideia seja prejudicar as capacidades militares e tecnológicas de Pequim, alguns esperam que a proibição possa beneficiar a Índia.

“Os EUA estão tentando várias maneiras de impedir ou atrasar o progresso do nó avançado da China, mas em nós maduros, a China já está bastante à frente e a Índia pode ser um contrapeso. Os programas de incentivos dos EUA e da UE concentram-se principalmente em nós avançados; até o Japão está focando em 28 nm e abaixo. A política da Índia é a única que oferece quase 75 por cento de incentivo (se você incluir os incentivos do estado) para nós como 45 nm, 65 nm e até acima, e as empresas americanas podem aproveitar essa oportunidade”, explica o analista independente de semicondutores Arun Mampazhy.

