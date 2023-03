Os fãs da NFL pedem às grandes redes que contratem a repórter de tirar o fôlego do Saints, Aileen Hnatiuk

Aileen Trabalho, um Santos de Nova Orleans repórter, chamou a atenção dos fãs da NFL que estão perplexos com o fato de as principais redes esportivas ainda não terem “agarrado ela”. O nativo da Flórida, de 27 anos, cobriu o Saints por BRProud durante a temporada de 2022 da NFL, e sua popularidade aumentou desde que o encerramento da temporada se tornou viral.

Seu clipe foi visto mais de cinco milhões de vezes, e os fãs de futebol afirmaram, brincando, que isso os fez mudar de time. A popularidade de Hnatiuk também aumentou, pois ela postou atualizações sobre sua carreira e vida pessoal no Instagram.

Em um post recente, ela compartilhou um pequeno tour em vídeo do novo estúdio de sua estação de TV, que ela acha que “está indo muito bem”. Ela também exibiu um novo colar e pulseira em um post separado, que seus seguidores adoraram.

Todo mundo está se apaixonando por ela

Os fãs de Hnatiuk têm elogiado, com um deles escrevendo: “Preciso que você venha pegar meu queixo do chão”. Outro fã declarou: “Estou honestamente surpreso ESPN ou Fox ainda não veio para arrebatar essa mulher.” Um terceiro fã simplesmente afirmou: “Você acabou de quebrar a internet.”

Antes de se tornar um locutor esportivo, Hnatiuk jogava vôlei na Universidade da Carolina do Leste. Ela herdou seus genes atléticos de seu pai, valeum ex-jogador de golfe profissional que ganhou mais de $ 2 milhões em ganhos de carreira no PGA Tour.

Depois de deixar a escola, ela trabalhou como repórter esportiva para NBC29 WVIR-TV em Charlottesville, VA, onde ela cobriu o Orange Bowl e passou um tempo como âncora antes de voltar para a Flórida em 2020.

Hnatiuk trabalhou como freelancer em Tampa e juntou-se ao seu trabalho atual em NBC33/FOX44 em agosto de 2021. Apesar de seu sucesso, os fãs ainda estão se perguntando por que as principais redes esportivas ainda não a agarraram, deixando-os com “mandíbulas no chão” enquanto assistem seu trabalho.