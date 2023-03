Os filhos de Harry e Meghan não foram convidados para a coroação de Charles… mas os filhos de William e Kate foram!

Ts diretores do Palácio de Buckingham ainda não fizeram convite para Rei Carlos IIIcoroação aos filhos de Príncipe Harry e Meghan Markle.

Embora o duque e a duquesa de Sussex tenham sido convidados para a cerimônia, esse não é o caso dos jovens. Príncipe Archie e Princesa Lilibet.

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle são oficialmente reconhecidos como príncipe e princesa

atormentar e Meghan não confirmaram se vão comparecer à coroação, que acontecerá na Abadia de Westminster em 6 de maio.

Segundo o The Telegraph, o casal foi informado de que existe a possibilidade de os filhos serem incluídos na lista de convidados caso os Sussex finalmente decidam aceitar o convite.

“Posso confirmar que o duque recebeu recentemente correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação”, disse um porta-voz da atormentar disse no início de março.

“Uma decisão imediata sobre se o duque e a duquesa comparecerão não será divulgada por nós neste momento.”

A razão pela qual os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle não são convidados para a coroação

Uma fonte real disse ao The Telegraph que Archie e Lilibet são “muito jovens” e que esta é provavelmente a razão pela qual eles não foram convidados para a coroação.

Enquanto isso, os filhos de Príncipe William e Kate Middleton Ambos são esperados para participar da cerimônia.

Mas, isso porque Príncipe Jorge tem nove anos e Princesa Charlotte está prestes a completar oito anos poucos dias antes da coroação.

No entanto, William e Kate ainda não decidiu se Príncipe Louisque completa cinco anos no próximo mês, estará presente no evento.

Eles podem decidir que Príncipe Louis é muito jovem para as festividades do dia, assim como uma criança de três anos Príncipe Archie e um ano de idade Princesa Lilibet.

De qualquer forma, as decisões precisam ser tomadas o quanto antes, já que faltam menos de dois meses para o evento.