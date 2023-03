Os Óscares estão a chegar! Aqui é onde você pode assistir aos filmes indicados em casa

Tele vem 2023 Prêmios da Academia cerimônia está marcada para este fim de semana, e se você ainda não teve a chance de acompanhar os indicados, não se preocupe – muitos dos filmes estão disponíveis no momento para streaming ou em plataformas VOD do conforto da sua própria casa.

Apenas dois dos filmes apresentados não estão disponíveis para exibição em casa, exigindo uma ida ao cinema. Além disso, apenas um dos dez Indicados a Melhor Filme não pode ser transmitido.

Até agora, o grande favorito para levar para casa mais prêmios da Academia é Tudo em todos os lugares ao mesmo tempoque praticamente ganhou tudo, mas como sempre, surpresas não podem ser descartadas.

Jimmy Kimmel voltará a ser a anfitriã do evento deste ano, que será realizado no dia domingo, 12 de marçoe transmitido ao vivo pelo Teatro Dolby.

Você pode assisti-los em casa!

E para você ficar por dentro, aqui está a lista completa de onde você pode transmitir a maioria dos filmes indicados, então se você perdeu no cinema, agora pode fazê-lo no conforto do seu sofá (outros serviços onde eles estão também disponíveis são mencionados entre parênteses):

Tudo quieto na frente ocidental

Bardo, Falsa Crônica de um Punhado de Verdades

Loiro

Cebola de vidro: um mistério de Knives Out

Pinóquio de Guillermo del Toro

RRR

A Besta do Mar

Pantera Negra: Wakanda para sempre (iTunes, Amazon)

ficando vermelho (iTunes, Amazon)

As Banshees de Inisherin (iTunes, Amazon)

O Batman (iTunes, Amazon)

elvis (iTunes, Amazon)

império da luz (iTunes, Amazon)

Babilônia (iTunes, Amazon)

Top Gun: Maverick (iTunes, Amazon)

Sra. Harris vai para Paris (iTunes, Amazon)

Gato de Botas: O Último Desejo (iTunes, Amazon)

Tr (iTunes, Amazon)

Argentina, 1985

mulheres conversando (iTunes)

Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo (iTunes, Amazon)

Marcel the Shell com sapatos (iTunes, Amazon)

Calçada

Triângulo da Tristeza (iTunes, Amazon)

Depois do sol (iTunes, Amazon)

Fechar (iTunes, Amazon)

Decisão de Sair (iTunes, Amazon)

EO (iTunes, Amazon)

Os Fabelmans (iTunes, Amazon)

Vivendo (iTunes, Amazon)

Diga como uma mulher (iTunes, Amazon)

Para Leslie (iTunes, Amazon)

A baleia (iTunes, Amazon)

Avatar: O Caminho da Água

a garota quieta