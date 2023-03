Os Packers dizem que Aaron Rodgers é um grande jogador, mas ‘todas as opções estão na mesa’; Jordan Love precisa jogar

Aé o Scouting Combine da NFL ocupa o centro do palco em Indianápolis antes do início do novo ano da liga neste mês, os gerentes gerais e treinadores das equipes usam esta oportunidade para abordar não apenas o processo de draft, mas também as contratações de agentes livres e possíveis negociações.

Green Bay Packers Director Geral, Brian Gutekunst reuniu-se com a mídia que cobre a equipe e mencionou que todas as opções estão sobre a mesa em relação ao futuro da posição de zagueiro na franquia e Aaron Rodgers.

Gutekunst expressou que não falou com Rodgers, mas quer o melhor para a equipe.

“Ele é um grande jogador, mas até termos essas conversas, acho que todas as opções estão sobre a mesa agora. Mas realmente precisamos ter essas conversas. Queremos o que é melhor para o Green Bay Packers, o que é melhor para Aaron. Então, chegaremos a isso assim que essas conversas acontecerem.”

Gutekunst acha que o QB reserva do Packers, Jordan Love, ‘precisa jogar’

Brian Gutekunst está confiante de que Jordan Love está pronto para ser um quarterback titular no NFLa chave será descobrir se será com o embaladores ou com outra organização.

O gerente geral do Packers tem estado em constante comunicação com Jordan Love e seus agentes nesta offseason enquanto todos esperam por Aaron Rodgers’ decisão após sua retirada da escuridão.

“Ele definitivamente precisa jogar. Acho que esse é o próximo passo em sua progressão. Acho que ele está pronto para isso. Nem todo zagueiro chega a esta liga pronto para jogar. Acho que ele precisava de um pouco de tempo, mas ao longo do no último ano e meio, vimos que esse é o próximo passo em sua progressão. Ele precisa sair e jogar “, disse o gerente geral sobre Love.