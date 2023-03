Os Panthers foram negociados para obter a escolha número 1 no Draft da NFL … e agora podem voltar para baixo

Tele Carolina Panthers pode não ficar com a primeira escolha no Draft da NFL afinal. Aparentemente, há uma chance de que eles possam negociar se gostarem de mais de um quarterback, de acordo com um relatório da Joe Person do Athletic. da ESPN Adam Schefter apoiou o relatório também.

Então, para quem os Panteras estão olhando? Bem, Person diz que eles vão decidir entre CJ Stroud do estado de Ohio, Bryce Young do Alabamae Will Levis de Kentucky. Quem quer que eles escolham terá alguns sapatos grandes para preencher, considerando que eles trocaram um monte de escolhas e wideout DJ Moore para o ursos para aquele primeiro lugar geral apenas alguns dias atrás.

É apenas a 13ª vez na história da NFL que a primeira escolha é negociada, e a primeira vez desde 2016, quando o carneiros escolhido Jared Goff. Curiosamente, quatro das 12 negociações anteriores envolvendo a primeira escolha resultaram na escolha de um quarterback. Então, se o Panteras acabem mantendo a seleção, é bem provável que escolham um QB.

O Scott Fowler de Charlotte Observer relatou a mesma coisa que o The Athletic, citando uma fonte anônima dos Panthers que disse: “Nós controlamos agora” em referência ao topo do draft board

Faz parte do plano de Frank Reich para reconstruir os Panthers

Os Panteras têm um novo técnico em Frank Reich e sua equipe, e eles precisarão trabalhar para reunir uma equipe forte de jogadores em posição de habilidade em torno de seu novo zagueiro. Eles já estão perdendo seu melhor wideout em Moore e sua estrela correndo de volta Christian McCaffrey foi negociado com o 49ers. Mas eles não estão começando do zero, tendo perdido por pouco os playoffs no ano passado, apesar de demitir seu técnico no meio da temporada e trocar McCaffrey.

A equipe foi 7-10 sob o comando do técnico interino Steve Wilkscom uma mistura de zagueiros como PJ Walker, Baker Mayfield e Sam Darnold. Correndo de volta D’Onta Foreman também emergiu como a melhor opção em seu backfield, com quase 1.000 jardas corridas e cinco touchdowns.

Enquanto isso, o ursos estão procurando construir em torno de seu jovem quarterback Justin Fields, que acabou de completar sua segunda temporada na NFL. Fields correu para 1.143 jardas, oito touchdowns e uma média de 7,1 jardas por carregamento, além de adicionar outros 17 touchdowns em 2022.