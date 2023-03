Os principais eventos da Idade Moderna: resumo completo

Os principais eventos da Idade Moderna: um resumo completo para as suas provas

O termo “Idade Moderna” é usado para denominar uma época muito importante da história da humanidade que começou no século XV e terminou no século XVIII.

Esse período foi palco de acontecimentos extremamente importantes para a história e, dessa forma, é muito importante que você domine os principais acontecimentos da Idade Moderna.

Dessa forma, para te ajudar a responder questões de vestibulares e do ENEM, o artigo de hoje separou um resumo com os principais eventos da Idade Moderna. Vamos conferir!

Os principais eventos da Idade Moderna: descubra quais são eles

Diversos foram os eventos da Idade Moderna que mudaram a estrutura social, política e econômica do mundo.

Vamos descobrir quais foram os principais acontecimentos desse período.

Colonização

A colonização da América começou a partir do ano de 1492 e foi realizada por espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses que estabeleceram colônias a fim de explorar os recursos naturais e a mão de obra local através da escravização. Inicialmente, os primeiros escravizados foram os indígenas, povo nativo das regiões colonizadas, que seriam substituídos posteriormente pela mão-de-obra africana.

Reformas Religiosas e Contrarreforma

As reformas religiosas começaram no século XVI, na Alemanha. Depois disso, elas alcançaram países como a Inglaterra, com o Anglicanismo, e a Suíça, com a ideologia de Calvino. A Igreja responderia aos movimentos com a criação da Contrarreforma, em 1545.

Revolução Industrial

O evento começou por volta do ano de 1760, na Inglaterra, e foi fundamental para a consolidação do capitalismo na Idade Moderna, para o êxodo rural e para a transformação social europeia.

Iluminismo

Foi um movimento intelectual que surgiu na França durante o século XVIII e que se espalhou por toda a Europa Ocidental e para as colônias europeias na América. O iluminismo defendia o uso da razão e da ciência em detrimento ao uso da fé e foi também inspiração para os movimentos revolucionários em todo o mundo, como a Inconfidência Mineira, no Brasil, e a Revolução Francesa, na França.