Os sogros de Brooklyn Beckham contratam o advogado “Mad Dog” do príncipe Andrew para o processo de casamento de Nicola Peltz

Enada saiu como planejado no casamento de Nicola Peltz e Brooklyn Beckham. Alguns meses após a cerimônia, o pai da jovem decidiu entrar com uma ação judicial.

O conto de fadas de Nicola Peltz se transformou em um filme policial … Muito feliz depois de seu luxuoso casamento com Brooklyn Beckham em Palm Beach, a jovem agora deve lidar com preocupações financeiras. Porque, conforme revelado pelo Daily Mail, seu pai decidiu entrar com uma ação judicial contra os organizadores da cerimônia.

Para o processo, Nelson Peltz advogado contratado Marty Singer, que trabalhou para o príncipe Andrew, além de estrelas como Bill Cosby e Charlie Sheen. O apelido do cantor é “Cachorro Louco”.

Segundo Nelson Peltz, Nicole Braghin e Arianna Grijalba se recusaram a devolver o depósito de $ 159.000 pago por ele e sua esposa. As duas mulheres teriam sido contratadas pela família em março de 2022, apenas seis semanas antes do casamento de Nicola e Beckham. Mas nove dias depois, os organizadores teriam jogado a toalha, não se sentindo capazes de administrar um casamento de 500 pessoas.

Houve problemas com a lista de convidados e com álcool

Nelson Peltz também incluiu algumas das mensagens de texto que sua filha supostamente enviou aos planejadores do casamento, incluindo uma na qual ela se descrevia como “cansada” de consertar seus erros. Problemas com a lista de convidados. “Lewis hamilton NÃO respondeu. Então, por favor, explique por que o nome dele está na lista”, escreveu a esposa de Beckham. Ao que os organizadores responderam: “Odeio parecer um tolo, mas odeio ainda mais não dar o que você precisa o mais rápido possível”.

Em sua reclamação, Peltz também sugere que os planejadores do casamento estavam abusando do álcool. “As referências a bebida e possíveis abusos não eram incomuns”, escreveram seus advogados. Em uma mensagem de texto, Arianna Grijalba escreveu que estava “vou tomar uma dose de tequila antes que a cabeça dela explodisse.”

“Nicola ofereceu a eles a oportunidade de uma vida – ter seus nomes associados ao casamento de duas celebridades mundialmente famosas, o que sem dúvida impulsionaria seus negócios ao estrelato no planejamento de casamentos”, dizia ainda.

“Mas depois ficou claro que eles viram isso como uma oportunidade de aproveitar Nicola Peltz fazendo deturpações materiais em seu site e pessoalmente sobre sua experiência, conhecimento e capacidade de planejar o casamento.”