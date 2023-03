Os sonhos de Masters de Keith Mitchell estão na balança à medida que a pressão aumenta

Tele mestres pode ser um evento assustador para jogadores que ainda não garantiram uma vaga no campo. E para Keith Mitchellessa pressão é palpável.

Indo à Campeonato de Jogadores classificado como o número 47 do mundo, Mitchell sabia que Nacional Augusta levaria apenas os 50 melhores jogadores em apenas duas semanas após o Jogo de Partida.

Apesar de se sentir bem com as últimas atuações, com empate em quarto lugar no praia de cascalho e um quinto lugar em rivieraele se viu lutando no TPC Sawgrass.

Fazendo bogey no meio do campo no nono par 5, ele acreditou que perderia o corte. No entanto, Lucas Lista fez um double bogey, e Mitchell foi capaz de garantir mais duas rodadas. Ele terminou o fim de semana com um 68-70, empatado por 35º lugare permaneceu em nº 47 nas classificações.

“Eu fiz três tacadas no último buraco e fiz dois bogeys no meio do campo com uma cunha”, disse Mitchell. “Essas são as coisas que fazem você terminar em 30º ou 40º, em vez de continuar subindo na tabela de classificação. Apenas erros bobos.”

Conseguirá Keith Mitchell superar a pressão e se classificar para o Masters?

Embora estivesse “decentemente satisfeito” com seu desempenho, Mitchell reconheceu que precisa de mais liberdade para jogar seu melhor jogo, o que pode ser desafiador quando o Masters é tão grande.

“Estando em 47º no mundo, tentando entrar em Augusta, coloquei muita pressão extra em mim mesmo e acho que isso transpareceu”, disse ele. “Não joguei como pensei que estava jogando. O três putt no último buraco pode ser um obstáculo. Mas ainda temos Austin para jogar bem.”

Mitchell tem jogado sem parar nas últimas seis semanas e fará uma pausa antes de sua última chance de garantir uma vaga entre os 50 primeiros, o Dell Match Play em Austin, Texas, na próxima semana. Os pontos do ranking para este evento serão significativos, e a pressão será para que Mitchell tenha um bom desempenho, com todos ao seu redor competindo.

Esta não é a primeira vez que Mitchell enfrenta essa situação. Na última temporada, ele foi para o Copa FedEx playoffs classificados nº 37sabendo que os 30 primeiros avançariam para a Campeonato de turismo e ganhe vagas no Masters, US Open, British Open, e Campeonato da PGA. Infelizmente, ele terminou fora do top 30 em ambos os playoffs, terminando sua temporada em nº 39 no Copa Fedex.

“Sei que estamos sempre tentando jogar o nosso melhor, mas este parecia um pouco mais de pressão”, disse ele. “Se isso veio do pensamento extra de tentar fazer o Masters? Pode ser.”