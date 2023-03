Oscar 2023: Guillermo del Toro vence Melhor Filme de Animação por ‘Pinóquio’

EUn o primeiro prêmio concedido durante o 95º Prêmio da Academia cerimônia no Dolby Theatre no domingo, o diretor mexicano Guillermo del Toro ganhou a categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação por seu filme Pinóquio.

Del Toro, 58, fez outro discurso épico ao receber sua terceira estatueta na carreira, desta vez para um filme que levou quase 10 anos para ser produzido.

“Animação é cinema”, disse Del Toro. “A animação está pronta para ser levada para o próximo nível. Vamos manter na conversa, nos ajude. Quero agradecer ao amor da minha vida, Kim, meus filhos, minha mãe, meu pai que estão aqui comigo (no coração). Eu sou filho deles e os amo.”

O Pinóquio de Del Toro superou outros desenhos animados como Gato de Botas: O Último Desejo, Marcel the Shell com sapatos, A Besta do Mar e ficando vermelho.

Este prêmio coloca Del Toro no pódio dos diretores mexicanos com mais Oscars ganhos, igualando Emmanuel Lubezki com três e à direita apenas Alejandro González Iarritu às quatro e Afonso Cuarónque lidera o grupo com cinco estatuetas.

Quem é Guillermo del Toro?

Em 2017, Del Toro ganhou dois Oscars nas categorias de Melhor Filme e Melhor Diretor por seu brilhante trabalho em A forma da água.

Del Toro também tem outras quatro indicações ao Oscar que não ganhou, incluindo Labirinto do Fauno em 2006.

Ele nasceu em Guadalajara e é diretor de cinema desde os 21 anos, acumulando experiência em todos os tipos de filmes.

Seu extenso currículo é focado principalmente em temas de ficção científica, tornando-o um verdadeiro mestre quando se trata desse tipo de produção.